الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مجموعة قطاع الأغذية بغرفة عجمان تطّلع على مستجدات سلاسل الإمداد

8 ابريل 2026 17:37


عجمان (الاتحاد)
نظّمت غرفة عجمان، لقاءً لمجموعة الأعمال لقطاع الأغذية في الغرفة، للوقوف على مستجدات سلاسل الإمداد الغذائية وتعزيز التكامل والربط بين الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تطوير كفاءة واستدامة هذا القطاع الحيوي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

ترأّس اللقاء الذي عُقد في مقر غرفة عجمان، سالم السويدي، مدير عام الغرفة، بحضور محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وجميلة كاجور النعيمي، مديرة إدارة علاقات ودعم الأعضاء، وأعضاء المجموعة من مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية والخاصة من مصانع وشركات الأغذية ومراكز التسوّق.
وأكد سالم السويدي أهمية اللقاء وضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تبني حلول مبتكرة واستباقية بهدف رفع كفاءة منظومة الأمن الغذائي بما يواكب المتغيرات العالمية، مشيداً بجهود الجهات الحكومية في متابعة الأسواق وتحقيق الاستقرار عبر منظومة رقابية متكاملة تضمن وفرة السلع الأساسية واستقرار أسعارها.
كما ثمّن جهود أعضاء الغرفة من المصانع والشركات العاملة في قطاع الأغذية، ودورهم الحيوي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي عبر تطوير قدراتهم الإنتاجية وتبني الابتكار.
وناقش اللقاء خطة عمل المرحلة المقبلة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد الغذائية، وتعزيز مرونتها في مواجهة المتغيرات العالمية، من خلال تطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية ورفع كفاءة التخزين والنقل وتبني الحلول المبتكرة.
كما تبادل الحضور المقترحات والرؤى والأفكار التطويرية لتعزيز دور مجموعة الأعمال لقطاع الأغذية في تحقيق مستهدفات ورؤية عجمان.

