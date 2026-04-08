141.32 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استعادت أسواق الأسهم المحلية بريقها خلال تعاملات اليوم، محققةً مكاسب قياسية عدّة بعد سيطرة حالة من التفاؤل بين أوساط المستثمرين، ليستهلّ مؤشر سوق دبي المالي تعاملاته مسجّلاً أكبر مكاسب يومية منذ شهر ديسمبر2014، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة تقارب 8%، فيما نجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في الارتفاع في بداية التداولات بنسبة 4.5% مخترقاً مستوى 10 آلاف نقطة.

وأنهت المؤشرات تعاملات اليوم على ارتفاعات جيدة، ليُغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة قاربت 2.84% وبنحو 273 نقطة إلى 9868.93 نقطة، فيما قفز مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 6.9% وبنحو 373.37 نقطة إلى 5777.47 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 66.66 مليار درهم لتصل إلى 960.369 مليار درهم، في حين ربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 74.66 مليار درهم لتُسجل 2.843 تريليون درهم، ولتبلغ المكاسب السوقية الإجمالية خلال اليوم نحو 141.32 مليار درهم بدعم رئيس من ارتفاعات ملحوظة لأسهم البنوك والعقارات في كلا السوقين.

وتزامن تحسُّن أداء الأسواق مع قفزة في نشاط التداولات، لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 5 مليارات درهم بعد تداول 1.216 مليار سهم خلال 88 ألفاً و431 صفقة.



سوق أبوظبي



وارتفعت قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتتجاوز 2.589 مليار درهم، شملت ما يزيد على 589.26 مليون سهم عبر 48394 صفقة، وشهد السوق ارتفاع أسهم 75 شركة مقابل انخفاض أسهم 12 شركة.

وتصدّر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 476.14 مليون درهم، وتلاه سهم «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 359.4 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 288.3 مليون درهم.

وجاء سهم «بنك الاستثمار» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 59.12 مليون سهم، وتلاه سهم «الدار» بتداول 55 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بتداول 40.44 مليون سهم.

وقادت أسهم العقارات والبنوك قائمة الأسهم النشطة المرتفعة بعد ارتفاع أسهم «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 5.18% إلى 13.4 درهم، «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 10.48% إلى 22.98 درهم، وسهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 5% إلى 18.38 درهم، فيما ارتفع سهم «الدار» بنسبة 10% إلى 8.64 درهم، و«رأس الخيمة العقارية» بنسبة 11.23% إلى 1.01 درهم. و«2 بوينت زيرو» بنسبة 8.33% إلى 2.08 درهم، وارتفعت أسهم نشطة مثل «أدنوك للغاز» بنسبة 3.47% إلى 3.28 درهم، و«أبوظبي للموانئ» بنسبة 11.11% إلى 4.3 درهم.



سوق دبي المالي



وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 2.42 مليار درهم، بعد التعامل على 626.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 40037 صفقة، وشهد السوق ارتفاع أسهم 49 شركة، في حين لم يُسجّل أيُّ سهمٍ انخفاضاً.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من «إعمار العقارية» بنسبة 12.95% إلى 12.38 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 11.31% إلى 14.76 درهم، و«طلبات» بنسبة 1.3% إلى 0.779 درهم، وأيضاً «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 10.67% إلى 30.7 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 6% إلى 7.9 درهم، و«العربية للطيران» بنسبة 10.78% إلى 4.52 درهم، و«الاتحاد العقارية» بنسبة 9.2% إلى 0.771 درهم و«شعاع كابيتال» بنسبة 13.4% إلى 0.203 درهم. كما ارتفعت أسهم «اكتتاب القابضة» بنسبة 14.97% إلى 0.384 درهم، و«الفردوس القابضة» بنسبة 12.3% إلى 0.283 درهم، و«سوق دبي المالي» بنسبة 11.36% إلى 1.47 درهم، و«دريك آند سكل» بنسبة 5.14% إلى 0.225 درهم.