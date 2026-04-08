الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«تعاونية الاتحاد» توزّع 14% نقداً و5% على مشتريات المساهمين

8 ابريل 2026 17:49


دبي (الاتحاد)
أقرت الجمعية العمومية لـ«تعاونية الاتحاد» توزيع عائد نقدي على رأس المال القائم بنسبة 14٪؜ وعائد على مشتريات المساهمين في التعاونية بنسبة 5٪؜، وذلك عن أعمال التعاونية لعام 2025.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الرابع والأربعين، الذي عُقد حضورياً في غرفة دبي يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، وعن بُعد، حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2025، والمصادقة على نتائج أعمال تدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وعلى الميزانية العمومية وحسابات الأرباح عن السنة المنتهية في 2025/12/31.
وصادقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 14% (ما يعادل 14 فلساً/سهم) بقيمة 244.38 مليون درهم، وتوزيع عائد على مشتريات المساهمين من التعاونية بنسبة 5% من مشتريات المساهمين بمقدار 36.81 مليون درهم عن عام 2025، وتخصيص مبلغ 6.14 مليون درهم للمسؤولية المجتمعية.
وتضمن الاجتماع الرد على استفسارات ومداخلات وأسئلة المساهمين حول أعمال التعاونية، إضافة إلى التطرق إلى أحدث المشاريع المنجزة وقيد الإنجاز والمشاريع المستقبلية ومشاريع قيد التصميم.
وأكد محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد» أن النتائج التي حققتها التعاونية عن عام 2025 تعكس قوة استراتيجيتها التشغيلية ونجاحها في تحقيق نمو مستدام يعود بالنفع المباشر على المساهمين، مشيراً إلى أن اعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة 14% إلى جانب عائد 5% على مشتريات المساهمين يجسّد التزام التعاونية بنهجها التعاوني في تعزيز القيمة المشتركة.
وأضاف أن التعاونية مستمرة في تطوير مشاريعها التوسعية وتحسين تجربة التسوّق، مع التركيز على الابتكار والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز الجمعيات التعاونية في الدولة ويلبي تطلعات مساهميها وعملائها.

