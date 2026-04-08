سوق عجمان العقارية تواصل نموها بثبات

8 ابريل 2026 19:11


عجمان (الاتحاد)

 بلغت قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال الربع الأول من العام الجاري 6.22 مليار درهم، من خلال 3890 تصرفاً عقارياً، محققة نمواً بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغ حجم التداول 4.24 مليار درهم عبر 3128 عملية تداول.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن النتائج التي حققها القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري، تعكس متانة السوق العقارية في الإمارة، وقدرتها على مواصلة النمو بثبات، مدعومة برؤية القيادة الرشيدة وتكامل المنظومة التشريعية والتنظيمية.
وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية المسجلة، تعكس ثقة المستثمرين وتزايد جاذبية الإمارة وجهة استثمارية واعدة، بفضل ما توفره من بيئة محفزة، وتسهيلات نوعية تدعم استدامة القطاع، وتعزز تنافسيته.
وأضاف أن الدائرة ماضية في تطوير خدماتها، وتبني أفضل الممارسات لتعزيز كفاءة السوق العقارية، بما يسهم في ترسيخ مكانة عجمان مركزاً جاذباً للاستثمار العقاري، ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.
من جانبه، أوضح المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن منطقة «العامرة» سجلت أعلى قيمة مبايعة بـ 215 مليون درهم، مشيراً إلى تسجيل 540 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 1.23 مليار درهم، وفقاً للإحصائيات الواردة في التقرير العقاري ربع السنوي.
كما أوضح أن الربع الأول من عام 2026 حقق مؤشرات إيجابية تعكس زيادة الطلب على مختلف أنواع العقارات في الإمارة، بما يؤكد جاذبية القطاع العقاري واستمرارية أدائه القوي.
وأشار إلى تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الأكثر تداولاً، متقدماً على مشروعي «أبراج المدينة» و«عجمان 1»، فيما جاء حي «الحليو 2» في صدارة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الحليو 1» و«الزاهية».

