اقتصاد

«الاتحاد للطيران» تُطلق رحلاتها إلى دكا يونيو المقبل

8 ابريل 2026 20:23


أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، عن إطلاق خدمة موسمية إلى دكا في بنغلاديش، ابتداءً من 26 يونيو 2026، وذلك لتعزيز روابط التجارة والشحن عبر ممر جنوب آسيا.
ووفق الاتحاد للطيران، ستُعزز الخدمة، التي تُسيّر أربع رحلات أسبوعياً إلى مطار حضرة شاه جلال الدولي، الربط الجوي بين أبوظبي وبنغلادش، دعماً للتوسع المستمر في تدفقات الشحن جنباً إلى جنب مع الطلب على رحلات الركاب عبر شبكة الخطوط الجوية العالمية، حيث تعمل أبوظبي كبوابة رئيسية للتجارة بين جنوب آسيا والأسواق الدولية.
وستُشغّل الخدمة على متن طائرات بوينغ 777، مع 28 مقعداً في درجة الأعمال و374 مقعداً في الدرجة السياحية، مما يوفر سعة كبيرة للشحن على الطائرة العريضة.
وتُعدّ الخدمة جزءاً من خطة الاتحاد للطيران التدريجية لإعادة بناء وتوسيع شبكتها، مع توفير السعة بما يتناسب مع الطلب في الأسواق الرئيسية.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، إن دكا تُعتبر سوقاً ذات أهمية استراتيجية، وتشهد طلباً قوياً ومستداماً على كلٍ من قطاعي الركاب والشحن، وتتيح لنا هذه الخدمة توفير السعة حيث تشتد الحاجة إليها، مما يُعزز الروابط بين بنغلاديش ودولة الإمارات والأسواق العالمية الرئيسية.
وتضم دولة الإمارات إحدى أكبر الجاليات البنغلادشية في العالم، وستوفر الخدمة الجديدة رحلات مباشرة للعائلات، إلى جانب رحلات الربط السلسة عبر أبوظبي.
وستوفر الخدمة الموسمية رحلات ربط للجاليات البنغلادشية الكبيرة في المملكة المتحدة وإيطاليا وأمريكا الشمالية، حيث سيتمكنون من السفر عبر أبوظبي إلى دكا بكل سهولة، وسيخدم هذا الخط المسافرين بين أبوظبي ودكا، بالإضافة إلى المسافرين الذين لديهم رحلات ربط إلى وجهات أخرى.

