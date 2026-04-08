الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع مؤشرات الأسهم العالمية

متعاملون في بورصة فرانكفورت (رويترز)
9 ابريل 2026 02:18

عواصم (وكالات)

حققت معظم مؤشرات أسواق الأسهم العالمية ارتفاعاً أمس. وسجّل المؤشر نيكاي في اليابان أكبر ارتفاع في عام، كما ارتفعت السندات والين.
وارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 2.9% بحلول وقت مبكر من بعد ظهر أمس، وسجل مؤشر «سي إس آي 300» الذي يتم تداوله في شنغهاي.
 وأغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز إيه إس إكس 200» الأسترالي، جلسة التداول على ارتفاع.
وارتفع المؤشر نيكاي 5.39% إلى 56308.42 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ الثاني من ⁠مارس. 
وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية بمقدار أربع نقاط أساس إلى ​2.365% بعد أن سجّل أعلى مستوى في 27 عاماً ​الثلاثاء الماضي.
ويعد صعود مؤشر نيكاي أمس هو الأكبر منذ العاشر من أبريل 2025 عندما قفز المؤشر 9%.
وسجّلت الشركات المرتبطة ​بقطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب ⁠طاقة هائلة، أعلى زيادة. ومن القطاعات الفرعية للمؤشر توبكس، سجل قطاعا التعدين والشحن أكبر انخفاض.
وصعدت الأسهم الأوروبية بأكثر من 3% أمس.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» ⁠الأوروبي 3.6% إلى 611.73 نقطة بحلول الساعة 0713 بتوقيت ​جرينتش، وشهدت البورصات ⁠الأوروبية ارتفاعاً ​مماثلاً إذ صعد مؤشر «داكس الألماني» 4.6%، في حين زاد مؤشر «فاينانشال تايمز» البريطاني 2.3%.
وارتفعت القطاعات المرتبطة بالسفر وأسهم الصناعات والبنوك بين 5 و7%.

ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد بخيت المنهالي
الإمارات تقود تحولاً لوجستياً إقليمياً لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد
واشنطن: القوات الأميركية ستبقى في المنطقة لضمان امتثال إيران لإيقاف إطلاق النار
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ «الاتحاد»: تدهور إنساني خطير مع دخول حرب السودان عامها الرابع
الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب أفعالاً ترقى للإبادة الجماعية في غزة
