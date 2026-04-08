ارتفاع مؤشرات الأسهم العالمية

حققت معظم مؤشرات أسواق الأسهم العالمية ارتفاعاً أمس. وسجّل المؤشر نيكاي في اليابان أكبر ارتفاع في عام، كما ارتفعت السندات والين.

وارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 2.9% بحلول وقت مبكر من بعد ظهر أمس، وسجل مؤشر «سي إس آي 300» الذي يتم تداوله في شنغهاي.

وأغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز إيه إس إكس 200» الأسترالي، جلسة التداول على ارتفاع.

وارتفع المؤشر نيكاي 5.39% إلى 56308.42 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ الثاني من ⁠مارس.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية بمقدار أربع نقاط أساس إلى ​2.365% بعد أن سجّل أعلى مستوى في 27 عاماً ​الثلاثاء الماضي.

ويعد صعود مؤشر نيكاي أمس هو الأكبر منذ العاشر من أبريل 2025 عندما قفز المؤشر 9%.

وسجّلت الشركات المرتبطة ​بقطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب ⁠طاقة هائلة، أعلى زيادة. ومن القطاعات الفرعية للمؤشر توبكس، سجل قطاعا التعدين والشحن أكبر انخفاض.

وصعدت الأسهم الأوروبية بأكثر من 3% أمس.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» ⁠الأوروبي 3.6% إلى 611.73 نقطة بحلول الساعة 0713 بتوقيت ​جرينتش، وشهدت البورصات ⁠الأوروبية ارتفاعاً ​مماثلاً إذ صعد مؤشر «داكس الألماني» 4.6%، في حين زاد مؤشر «فاينانشال تايمز» البريطاني 2.3%.

وارتفعت القطاعات المرتبطة بالسفر وأسهم الصناعات والبنوك بين 5 و7%.