«دبي لصناعات الطيران» و«بلاكستون» تعلنان عن برنامج عالمي لتأجير الطائرات



دبي، نيويورك (الاتحاد)

أبرمت «دبي لصناعات الطيران المحدودة»، و«بلاكستون للائتمان والتأمين» اتفاقية شراكة لإطلاق برنامج استثماري عالمي جديد طويل الأجل يحمل اسم «إكواتور» للاستثمار في الطائرات المؤجرة لشركات الطيران التجارية، باستثمارات مستهدفة تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار سنوياً.

وسيعمل «إكواتور» على بناء محفظة متنوعة من الطائرات التجارية المؤجرة لشركات طيران رائدة حول العالم على أن تتولى «دبي لصناعات الطيران» توفير الأصول من جهات خارجية، بينما تتولى منصة خدمات مستثمري الطائرات التابعة لها إدارة الأصول المملوكة ل «إكواتور».

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران إن رأسمال بلاكستون المرن وواسع النطاق يشكل أساساً متيناً لدعم خططنا لتوسيع أعمال إدارة أساطيل الطائرات لصالح جهات خارجية وحجم أسطولنا وانتشار شبكة عملائنا وشركائنا عالمياً، إلى جانب فريقنا المتخصّص في دعم العملاء، يضع دبي لصناعات الطيران في موقع متميز لدعم نجاح «إكواتور» على المدى البعيد.

وعبر عن التطلع إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال توحيد الخبرات مع القدرات الاستثمارية لبلاكستون لبناء محفظة طائرات ذات نوعية وقيمة عالية لإكواتور.

وأعرب أنيك ماميك، المدير الإداري الأول ورئيس الخدمات المالية لتمويل الأصول في شركة بلاكستون للائتمان والتأمين عن سعادته بتعزيز حضورهم في قطاع الطيران من خلال الشراكة مع دبي لصناعات الطيران، الشركة الرائدة في مجال تأجير الطائرات، والتي تتمتع بخبرات فنية متقدمة وعلاقات استراتيجية وطيدة مع شركات الطيران والشركات المصنّعة للطائرات.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يعكس التزام بلاكستون بتوظيف رأس المال المرن في استثمارات نوعية مدعومة بأصول حقيقية، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد.

ومن المتوقع أن توفّر «بلاكستون للائتمان والتأمين» حزمة متكاملة من حلول رأس المال لدعم هذا البرنامج، بما يضمن تقديم تمويل مرن وموثوق وقادر على مواكبة مختلف دورات السوق والفرص الاستثمارية.