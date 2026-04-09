«دبي للسلع المتعددة» يطلق مركز التجارة البحرية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، إطلاق مركز التجارة البحرية، لدعم الدور المتنامي لدبي في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والخدمات البحرية والتجارة والخدمات المالية.

ويستند مركز التجارة البحرية إلى قاعدة راسخة تضم أكثر من 150 شركة مرتبطة بالقطاع البحري تعمل ضمن المنطقة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والخدمات البحرية ودعم التجارة.ويُضفي المركز الجديد طابعاً مؤسسياً على هذا النشاط ضمن منظومة منظمة وموجهة نحو المعاملات، بهدف تعزيز القيمة المتحققة عبر التجارة البحرية.

كما يعكس تحولاً أوسع في قطاع الشحن العالمي، حيث تتجه الشركات بشكل متزايد إلى التمركز في بيئات تجمع بين تدفقات التجارة، وإمكانية الوصول إلى رأس المال، وعمق الخدمات المساندة.

وبدلاً من أن يعمل كجهة تنظيمية أو مشغل للموانئ، سيؤدي المركز دور منصة تجارية تجمع مختلف العناصر المرتبطة بنشاط الشحن، بما في ذلك التمويل البحري، والتأمين، والخدمات القانونية، والتوثيق الرقمي، وإدارة المخاطر، والمعلومات التجارية. ومن خلال ذلك، صُمم المركز لضمان هيكلة وتمويل والاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها قطاع الشحن العالمي داخل دبي. ويشمل ذلك تعزيز الترابط بين ملاك السفن، والمشغلين، والممولين، وشركات التأمين، والمستشارين القانونيين، ومزودي التكنولوجيا ضمن بيئة متكاملة واحدة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «لم يعد الشحن اليوم يقتصر على نقل البضائع، بل أصبح يرتبط أيضاً بكيفية تمويل هذا النشاط وهيكلته وإدارته. ومن خلال مركز التجارة البحرية، نعمل على بناء المنظومة المتكاملة التي تعكس هذه الحقيقة. فنحن نجمع الشركات ورؤوس الأموال والخدمات المرتبطة بالتجارة البحرية، ونهيئ الظروف التي تتيح استقطاب حصة أكبر من هذه القيمة إلى داخل دبي».