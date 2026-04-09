إطلاق مشروع «سكون» السكني بالشارقة بقيمة 1.5 مليار درهم

أعلنت شركة «سانزين للتطوير العقاري» عن بدء أعمال البناء رسمياً في مشروعها السكني «سكون »،في إمارة الشارقة، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار درهم، ويضم 859 وحدة سكنية موزعة على أربع مراحل.

ويترجم إطلاق أعمال البناء في المشروع ثقة المطورين العقارين بالآفاق الإيجابية للقطاع العقاري في دولة الإمارات وبالثقة بقوة الاقتصاد، ومتانة السوق العقارية واستمرار الطلب من المشترين.

وتم إسناد تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع إلى «بي تي سي للمقاولات»، والإعلان عن انطلاق الأعمال الإنشائية رسمياً في 7 أبريل 2026، خلال حفل توقيع أُقيم في مقر الشركة بدبي، بحضور كل من عبدالعزيز السند رئيس مجلس إدارة «سانزين»، وعمرو صالح الرئيس التنفيذي والمؤسس، ومحمد عبيد الشعالي رئيس مجلس إدارة «بي تي سي».

وقالت «سانزين» إن المرحلة الأولى من المشروع، التي تضم 241 وحدة، شهدت إقبالاً كبيراً أدى إلى بيعها بالكامل في يوم الإطلاق، في مؤشر واضح على جاذبية المشروع.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تصل إلى 3 مليارات درهم خلال العام الأول، بدعم من اهتمام مستثمرين محليين ودوليين.وتؤكد البيانات التاريخية أن الاستثمار في السوق العقاري الإماراتي خلال فترات عدم اليقين العالمي قد حقق عوائد قوية، حيث بلغت نحو 80% بعد أزمة 2008، ووصلت إلى 150% خلال فترة جائحة «كوفيد-19»، ما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين على المدى الطويل.

وقال عمرو صالح، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «سانزين»: «إن إطلاق أعمال «سكون» يمثل رسالة ثقة واضحة في اقتصاد دولة الإمارات وقطاعها العقاري. كما أن نجاح المرحلة الأولى يعكس ثقة السوق».

من جانبه، قال هشام مصطفى، مدير المشروع في «بي تي سي»: «نواصل العمل بثقة رغم التحديات الإقليمية، مدعومين بقوة الاقتصاد الإماراتي واستقرار القطاع العقاري، مع التزام كامل بأعلى معايير التنفيذ وتحقيق قيمة حقيقية للسوق والمستثمرين».