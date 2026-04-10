الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
تكريم 25 مؤسسة عقارية بجائزة التميُّز العقاري في الشارقة

10 ابريل 2026 17:12

الشارقة (الاتحاد)
كرَّمت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة 25 مؤسسة بجائزة التميُّز العقاري التي نظمتها احتفاءً بالجهود المبذولة في تطوير القطاع العقاري وتعزيز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية عالمية جاذبة.
حضر الحفل الذي أقيم بمقر الدائرة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وعبدالعزيز راشد آل صالح مدير الدائرة، ومديرو الإدارات في الدائرة إلى جانب ممثلين عن المؤسسات العقارية العاملة في الإمارة، ما يعكس شراكة حقيقية بين الدائرة وفاعلي القطاع العقاري.
وشمل الحفل تكريم الرعاة والفائزين في مختلف فئات مختلف جائزة التميز العقاري لعام 2025، حيث فاز عن فئة شركات التطوير العقاري شركة الثريا العقارية وشركة أساس العقارية، وعن فئة المكاتب العقارية فاز كل من مكتب الدقة للعقارات، وسما الشارقة للعقارات، والساحل الشمالي للعقارات، وقصر الشهد للعقارات، والساحل الشرقي للعقارات، ومحمد اليوحه للعقارات، ومكتب الشاهق للعقارات.
وحازت فئة أفضل مجلس إدارة جمعيات اتحاد الملاك على اهتمام كبير، وفاز بها كل من مجالس إدارة جمعيات الملاك، إدارة جمعية اتحاد ملاك برج لابلاج وبرج البرج وبرج الشاطئ 1 وبرج أساس وبرج أمير أبو خمسين وبرج الغانم وبرج الشاطئ 2 وبرج الأنوار وبرج المهند والبرج الأزرق وبرج منازل 2 وبرج منازل 3 وبرج صحارى 1.
كما حصدت فئة شركات خدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك كل من شركة المدير لخدمات الإشراف الإداري، وشركة بلوتو، وشركة الأفضل.
وجاءت الدورة الجديدة للجائزة في إطار جهود الدائرة لتعزيز بيئة عقارية تنافسية ومستدامة وشهدت تطويراً شاملاً لمعايير التقييم لرفع جودة الأداء وتعزيز الابتكار والاستدامة مع التركيز على الاستدامة البيئية والتحول الرقمي والكفاءة المالية وإدارة المخاطر والسلامة وتطوير الكوادر العقارية ورفع رضا المتعاملين إضافة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح في جمعيات الملاك ودعم المسؤولية المجتمعية، بما يعكس حرص الدائرة على بناء منظومة عقارية أكثر كفاءة وحداثة.
وأوضح عبدالعزيز أحمد الشامسي أن «جائزة التميز العقاري» ليست مجرد تكريم بل تمثّل رسالة تقدير لكل من أسهم بإخلاص في تطوير هذا القطاع الحيوي كما تشكّل دافعاً لمواصلة الابتكار والارتقاء بالمعايير المهنية وترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي بين مختلف الجهات العاملة في السوق العقاري بالشارقة، مؤكداً أن الجائزة تأتي في إطار حرص الدائرة على دعم مسيرة التميُّز وتعزيز التنافسية بما يسهم في تطوير القطاع العقاري.
وثمّن الدور الكبير الذي يضطلع به الشركاء الإستراتيجيون والجهات الداعمة في إنجاح هذه الجائزة وجهود موظفي الدائرة الذين يشكلون الركيزة الأساسية لما تحقق من إنجازات، مؤكداً أن التميُّز ليس محطة وصول بل مسيرة مستمرة.

 

دائرة التسجيل العقاري بالشارقة
