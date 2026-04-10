الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غرفة عجمان» تدعم قطاع الأغذية والمشروبات والصناعات التحويلية

10 ابريل 2026 17:16

 
عجمان (الاتحاد)
أكد سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، حرص الغرفة على تعزيز دورها المباشر في دعم أعضائها من منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات والصناعات التحويلية، من خلال تشجيعهم على زيادة الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة، وضمان استدامة سلاسل الإمدادات الغذائية، واعتماد أحدث التقنيات في التصنيع والتغليف والرقابة، بما يعكس التزام الغرفة بدفع القطاع نحو التميز والابتكار.
جاء ذلك خلال زيارة وفد الغرفة لمصنع الأمير للصناعات الغذائية في عجمان، بحضور محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان
وأوضح أن غرفة عجمان تعتمد خطة عمل لتكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت الصناعية الرائدة في الإمارة، بهدف الاطلاع على مستويات الإنتاج وخاصة أن عجمان تمتلك مجموعة واسعة من المصانع، التي تصدر منتجاتها إلى مختلف دول العالم، بما يسهم في دعم نمو القطاع واستدامة مسيرة الأمن الغذائي.
وتفقّد مدير عام غرفة عجمان والوفد المرافق، أقسام المصنع وخطوط الإنتاج، واطلع على الخطط التوسعية لزيادة الإنتاجية، وتعزيز حجم الصادرات إلى الأسواق المحلية والدولية.
من جهته، قدم أمير رناني الرئيس التنفيذي، شرحاً وافياً حول التقنيات الحديثة المعتمدة في المصنع وبما يعكس التزامه بمواكبة متطلبات الأسواق المحلية والدولية ودعم منظومة الأمن الغذائي بما يتوافق مع رؤية عجمان 2030 ورؤية الإمارات 2031.
ووجه الشكر لغرفة عجمان على دورها المستدام في تحفيز مصانع الإمارة على زيادة الإنتاجية وضمان استدامتها، وتوفير الأدوات والدعم اللازم لمواكبة متطلبات السوق المحلي، وتنمية حجم الصادرات.

غرفة عجمان
آخر الأخبار
جانب من الملتقى
علوم الدار
"أبوظبي للدفاع المدني" تنظِّم ملتقى المستجيب المجتمعي الأول لترسيخ ثقافة التطوع
اليوم 20:38
بني ياس ينتزع نقطة التعادل من الشارقة بـ«النيران الصديقة»
الرياضة
بني ياس ينتزع نقطة التعادل من الشارقة بـ«النيران الصديقة»
اليوم 20:35
"الفارس الشهم 3".. طائرة مساعدات تصل العريش لدعم أهالي غزة ضمن "جسر حميد الجوي"
علوم الدار
"الفارس الشهم 3".. طائرة مساعدات تصل العريش لدعم أهالي غزة ضمن "جسر حميد الجوي"
اليوم 20:11
بابا الفاتيكان يستقبل الرئيس الفرنسي في الفاتيكان
الأخبار العالمية
ماكرون وبابا الفاتيكان يدعوان إلى السلام
اليوم 19:53
المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان
الأخبار العالمية
الكويت: إصابة عدد من منتسبي الحرس الوطني إثر اعتداء بمسيّرات
اليوم 19:37
