الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي للأوراق المالية»: 98% نسبة امتثال الشركات المدرجة في الإفصاح عن البيانات المالية لـ 2025

10 ابريل 2026 17:21


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحقيق نسبة امتثال بلغت 98% للإفصاح عن البيانات المالية السنوية لعام 2025، في إنجاز يعكس نهجاً مؤسسياً يرتكز على أعلى معايير النزاهة والشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين بمتانة وكفاءة منظومة السوق.
وانعكس ذلك مباشرة على الأداء القوي للشركات المدرجة، حيث ارتفع إجمالي صافي الأرباح بنسبة 17% على أساس سنوي ليتجاوز 200 مليار درهم.
وقامت 99 شركة من أصل 101 شركة مدرجة ومتداولة بالإعلان عن نتائجها المالية المُدققة ضمن الإطار الزمني القانوني المحدد بـ90 يوماً، في دلالة واضحة على مستوى عالٍ من الالتزام والانضباط في الإفصاح، ولا تشمل هذه الأرقام شركتين تختلفان في دوراتهما المالية، إذ استوفت إحداهما متطلبات الإفصاح لنهاية شهر يونيو، فيما لا يزال موعد الإفصاح للشركة الأخرى، التي تنتهي سنتها المالية في شهر مارس، غير مستحق بعد.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن مستويات الامتثال المرتفعة ونمو صافي الأرباح تعكسان قوة ومتانة الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، والتزامها بترسيخ أعلى معايير الحوكمة المؤسسية.
وأكد مواصلة العمل في مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية على تطوير سوق رأسمال يتسم بالكفاءة والمرونة والسيولة، مدعوماً بقاعدة متنوعة من المستثمرين، ومشاركة مؤسسية قوية، إلى جانب أطر تنظيمية متقدمة تعزز ثقة المستثمرين وترسّخ جاذبية السوق.
وأضاف: سنمضي قدماً في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية أبوظبي ودولة الإمارات، وترسيخ مكانتهما كمركز مالي عالمي رائد.
وفي عام 2025، قامت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتوزيع أرباح نقدية تصل إلى نحو 74 مليار درهم على مساهميها والمستثمرين فيها، وذلك في مؤشر واضح على قوة أدائها واستدامة عوائدها.
ويعزز هذا الالتزام المستمر بأعلى معايير الحوكمة جهود السوق في استقطاب والحفاظ على رؤوس الأموال العالمية والخبرات النوعية إلى أبوظبي، وترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد لجذب الاستثمارات على مستوى العالم.

