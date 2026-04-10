«إم بي إم إي باي» تحصل على ترخيص مزوّد لخدمات الدفع من «المركزي»



أبوظبي (الاتحاد)

حصلت شركة «إم بي إم إي باي» لخدمات الدفع، التابعة بالكامل لمجموعة «إم بي إم إي»، على ترخيص مزوّد خدمات الدفع من مصرف الإمارات المركزي لمزاولة أنشطة قبول المدفوعات للتجار وتجميع المدفوعات.

ويضع هذا الترخيص «إم بي إم إي باي» ضمن نخبة مزوّدي خدمات الدفع الخاضعين للتنظيم الكامل في دولة الإمارات، ويعزز دورها المحوري في مسيرة التحول الرقمي للمدفوعات، ويعكس قوة البنية التحتية للشركة، وإطار الامتثال الصارم لديها، وطموحها الاستراتيجي لتمكين الجيل القادم من التجارة الرقمية.

وقال عبد الهادي محمد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إم بي إم إي»: «يمثل هذا الترخيص أكثر من مجرد إنجاز تنظيمي، فهو تعبير قوي عن الثقة برؤيتنا وقدراتنا، ومع حصولنا على ترخيص المصرف المركزي، أصبحت «إم بي إم إي باي» في موقع فريد لتسريع التحول نحو اقتصاد غير نقدي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وضع معايير جديدة للموثوقية والأمان وتجربة العملاء في المدفوعات الرقمية».

وبموجب الترخيص، أصبحت «إم بي إم إي باي» مخولة بالكامل لتقديم حلول متكاملة لقبول المدفوعات للتجار من الانضمام وحتى التسوية، والعمل كمجمّع مدفوعات مرخّص عبر قنوات متعددة، و⁠تقديم معالجة معاملات آمنة، قابلة للتوسع ومتوافقة مع الأنظمة للشركات ذات الحجم الكبير والنمو المتسارع، إلى جانب تمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية من تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي غير نقدي.

ويعزز هذا الترخيص قدرة «إم بي إم إي باي» على توسيع الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية ومزوّدي التكنولوجيا، إلى جانب توسيع مجموعة خدمات القيمة المضافة للتجار والشركاء.



