الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«إم بي إم إي باي» تحصل على ترخيص مزوّد لخدمات الدفع من «المركزي»

10 ابريل 2026 19:26


أبوظبي (الاتحاد)

حصلت شركة «إم بي إم إي باي» لخدمات الدفع، التابعة بالكامل لمجموعة «إم بي إم إي»، على ترخيص مزوّد خدمات الدفع من مصرف الإمارات المركزي لمزاولة أنشطة قبول المدفوعات للتجار وتجميع المدفوعات.
ويضع هذا الترخيص «إم بي إم إي باي» ضمن نخبة مزوّدي خدمات الدفع الخاضعين للتنظيم الكامل في دولة الإمارات، ويعزز دورها المحوري في مسيرة التحول الرقمي للمدفوعات، ويعكس قوة البنية التحتية للشركة، وإطار الامتثال الصارم لديها، وطموحها الاستراتيجي لتمكين الجيل القادم من التجارة الرقمية.

وقال عبد الهادي محمد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إم بي إم إي»: «يمثل هذا الترخيص أكثر من مجرد إنجاز تنظيمي، فهو تعبير قوي عن الثقة برؤيتنا وقدراتنا، ومع حصولنا على ترخيص المصرف المركزي، أصبحت «إم بي إم إي باي» في موقع فريد لتسريع التحول نحو اقتصاد غير نقدي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وضع معايير جديدة للموثوقية والأمان وتجربة العملاء في المدفوعات الرقمية».
وبموجب الترخيص، أصبحت «إم بي إم إي باي» مخولة بالكامل لتقديم حلول متكاملة لقبول المدفوعات للتجار من الانضمام وحتى التسوية، والعمل كمجمّع مدفوعات مرخّص عبر قنوات متعددة، و⁠تقديم معالجة معاملات آمنة، قابلة للتوسع ومتوافقة مع الأنظمة للشركات ذات الحجم الكبير والنمو المتسارع، إلى جانب تمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية من تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي غير نقدي.
ويعزز هذا الترخيص قدرة «إم بي إم إي باي» على توسيع الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية ومزوّدي التكنولوجيا، إلى جانب توسيع مجموعة خدمات القيمة المضافة للتجار والشركاء.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©