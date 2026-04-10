«أرابيان هيلز» تحقق إنجازات نوعية في تطوير البنية التحتية بمشروعها في العين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة عنان للاستثمار القابضة، من خلال شركتها التابعة «أرابيان هيلز للتطوير والاستثمار العقاري»، تسجيل تقدم نوعي في أعمال تطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع «أرابيان هيلز» في منطقة العين بإمارة أبوظبي، في إطار التزامها بتطوير مشروع متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، ومواكبة الخطط الزمنية المعتمدة.

وقال دكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار: «في انعكاس مباشر لكفاءة التنفيذ وتسارع وتيرة الأعمال، بلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية 70%، بالتوازي مع استعدادات متقدمة لتسليم 172 قسيمة سكنية ضمن المرحلة الأولى خلال الربع الثاني من عام 2026، بما يعزز من جاهزية المشروع، ويؤكد التزام الشركة بتلبية تطلعات الملاك ضمن أطر زمنية واضحة».

وأضاف المحيربي: «تواصل الشركة تنفيذ خططها الطموحة لاستكمال أعمال البنية التحتية، وتسليم إجمالي 748 قسيمة سكنية بحلول نهاية عام 2026، مدعومة باستثمارات نوعية في أعمال الطرق والبنية التحتية تُقدّر بـ 260 مليون درهم، والتي تشكل جزءاً من استثمارات بقيمة 3.5 مليار درهم لأعمال البنية التحتية للمشروع الرئيسي، والمقدرة مساحته بـ 244 مليون قدم مربعة، بما يسهم في تطوير بيئة سكنية متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، وتعزز القيمة الاستثمارية للمشروع».

وتابع المحيربي: «تعكس الأعمال المنجزة حتى تاريخه حجم التقدم في مختلف مكونات المشروع، حيث تم تنفيذ 198 كم من شبكات تصريف مياه الأمطار، و128 كم من شبكات الصرف الصحي، و140 كم من شبكات مياه الشرب، إضافة إلى 78 كم من شبكات الري، و88 كم من أعمال الطرق، إلى جانب 40 كم من شبكات الاتصالات، و45 كم من شبكات الكهرباء، و10 كم من إنارة الشوارع، فضلاً عن إنشاء 60 محطة توزيع كهرباء، كما تم التعاقد مع 4 مقاولين لتنفيذ أعمال البنية التحتية على 6 مراحل من أصل 13 مرحلة بإجمالي عقود بلغت 2 مليار درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع مطور فرعي لتنفيذ مرحلتين تشملان أعمال البنية التحتية والإنشاءات السكنية، بما يدعم تسريع الإنجاز وضمان أعلى معايير الجودة».