الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«رأس الخيمة للسيراميك»: استمرار توفر المنتجات إقليمياً من دون زيادة بالأسعار

10 ابريل 2026 20:54

 

رأس الخيمة (الاتحاد)
 تؤكد شركة «سيراميك رأس الخيمة» التزامها بتقديم خدمات متواصلة في جميع أنحاء الإمارات والمنطقة على حد سواء، وتضمن الشركة سهولة الحصول على منتجاتها عبر شبكة عملائها، مما يضمن التناسق في قنوات البيع بالتجزئة والمشاريع.
وقالت: تتميز الشركة بالمرونة والالتزام بعدم زيادة أسعار منتجاتها على الرغم من التغيرات الجيوسياسية، ويعكس هذا الالتزام على حرص الشركة بتلبية الاحتياجات المستمرة في قطاعي الإنشاءات والتصميم من خلال حماية عملائها من أي انقطاعات وضمان الاستقرار لهم.
وبصفتها شركة تصنيع محلية ومجموعة متعددة الجنسيات، تمكّنت شركة «سيراميك رأس الخيمة» من الاستجابة السريعة وسدّ فجوات الإمداد، بما يضمن دعماً متواصلاً للشركات والمشاريع التي تعتمد على منتجاتنا.
وتواصل الشركة أعمالها كالمعتاد، مع التزامها بنهج منضبط لتلبية احتياجات السوق، إلى جانب توسيع نطاق دعمها ليشمل الشركات الأخرى المتأثرة باضطرابات سلاسل التوريد.وتواصل شركة «سيراميك رأس الخيمة» تركيزها على استمرارية الأعمال، مع ضمان توفر المنتجات وتقديم الخدمات عبر شبكتها، وتبقى صالات عرض الشركة في جميع أنحاء المنطقة مفتوحة ومتاحة، مع استمرار تأكيد الشركة لعملائها على توفر المنتجات وتقديم الخدمات.

وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: «ينصبّ تركيزنا على ضمان توافر منتجاتنا وسهولة الحصول عليها من قبل عملائنا وشركائنا، ونواصل العمل كالمعتاد، ملتزمين بنهج منضبط لتلبية متطلبات السوق. ونحن نتماشى مع توجه دولة الإمارات الأوسع نحو الاستمرارية والاستقرار وتوفير وصول موثوق إلى الأسواق».

 

