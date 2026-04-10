الرئيس التنفيذي لـ«سفن إكس» لـ«الاتحاد»: تمكين قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية عبر منظومة تشغيلية متكاملة

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لـ «سفن إكس - 7X» الاستمرار في تمكين قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية بالإمارات عبر منظومة تشغيلية متكاملة توظّف ما لدى المجموعة من قدرات لوجستية وبريدية، وشبكات ميدانية، وحلول رقمية، وبدائل تشغيلية مترابطة، بما يدعم استمرارية الأعمال، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويسهم في المحافظة على تدفق السلع والخدمات بكفاءة وموثوقية.

وقال الواحدي لـ«الاتحاد»: «تُرسّخ دولة الإمارات، في مثل هذه الظروف، حقيقةً مفادها أن قوة الاقتصادات لا تنبع من اتساع أنشطتها فحسب، بل من قدرتها على الحفاظ على انتظامها، وصون استمراريتها، ومواصلة حركتها بكفاءة وثقة مهما تبدلت المعطيات».

وأضاف: «ما نشهده اليوم يؤكد مجدداً أن الدولة، برؤية قيادتها الرشيدة وبما أرست على مدى السنوات من بنية متقدمة ومنظومات مترابطة وجاهزية عالية، تمضي بثبات واطمئنان، وتحافظ على انسيابية الأعمال والخدمات وحركة التجارة، بما يعكس متانة الأسس التي يقوم عليها اقتصادها الوطني، وقدرته على التكيّف والاستمرار».

وقال الواحدي: «في هذه المرحلة، نواصل العمل على تعزيز التكامل بين مكونات هذه المنظومة، وتوسيع قدرتها على الاستجابة وفق ما تقتضيه الحاجة، بما يدعم استقرار الأعمال، ويرسخ الاستدامة التشغيلية، ويعزز الثقة بقدرة دولة الإمارات على مواصلة التقدم بثبات، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً موثوقاً للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية».

وأكد الواحدي أن الذراع اللوجستية لخدمات الميل الأخير «إي أم أكس - EMX» تواصل الاضطلاع بدور محوري في دعم استمرارية الأعمال، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، من خلال منظومة تشغيلية متقدمة تمكّن من تنسيق البدائل، وإعادة مواءمة المسارات، والحفاظ على انسيابية تدفق الشحنات والسلع وفق المستجدات، مستندة إلى بنية لوجستية متكاملة تضم 12 منشأة بين مراكز فرز وتوزيع على مستوى الدولة.

وقال طارق الواحدي إن «الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية - NXN» تعزز الجاهزية الميدانية، وتوسّع نطاق الوصول من خلال شبكة وطنية مرنة تشمل أكثر من ألف موقع للتسليم والتسلُّم، وأكثر من 80 فرعاً، بالإضافة إلى مواقع التخزين والمناولة، بما يسهم في استدامة الخدمة وتخفيف الضغط على الحركة التشغيلية عند الحاجة، وإعادة مواءمة الحركة اللوجستية، وضمان استدامة العمليات وخدمة الأفراد وقطاع الأعمال والجهات المختلفة بكفاءة وموثوقية.

وقال الواحدي: «كما يواصل بريد الإمارات أداء دوره في تعزيز الترابط مع المنظومة البريدية العالمية، عبر التنسيق والتعاون ضمن إطار الاتحاد البريدي العالمي، بما يدعم استمرارية الخدمات البريدية عبر الحدود، ويرسخ موثوقية الربط التشغيلي، ويتيح قدراً أعلى من المواءمة والاستجابة في مواجهة المتغيرات».

وأضاف: «من خلال هذا التكامل بين القدرات اللوجستية والحضور الميداني والارتباط بالشبكات الدولية، تواصل (سفن إكس - 7X) دعم القطاعات الحيوية وتمكين الأعمال من مواصلة عملياتها بكفاءة وموثوقية في مختلف الظروف».