السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مبيعات السيارات في الصين تشهد ارتفاعاً كبيراً في مارس

11 ابريل 2026 20:44

 

 أظهرت بيانات الصناعة في الصين، أن إنتاج ومبيعات السيارات شهدا ارتفاعاً بصورة ملحوظة في مارس الماضي مقارنة بالشهر الأسبق.وبلغ إجمالي إنتاج السيارات 2.92 مليون وحدة في مارس وبلغت المبيعات 2.9 مليون وحدة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 74.4% و60.6% على التوالي مقارنة بالشهر الأسبق، وفقاً لجمعية مصنعي السيارات الصينية.
وبلغ إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة 1.23 مليون وحدة و1.25 مليون وحدة على التوالي.
ووصل حجم إنتاج السيارات في الصين في الربع الأول من العام الجاري، إلى 7.04 مليون وحدة، فيما بلغت المبيعات 7.05 مليون وحدة، وفقاً للجمعية.
وخلال الفترة نفسها، بلغ إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة 2.97 مليون وحدة و2.96 مليون وحدة على التوالي.
وقال تشن شي هوا، نائب الأمين العام للجمعية المذكورة، إن تأثير السياسات مثل تجديد المعدات على نطاق واسع واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة سيستمر في التحقق، بينما سيشهد معرض بكين للسيارات موجة من إطلاق طرز جديدة، ما سيساعد على الحفاظ على زخم السوق، وتعزيز استهلاك السيارات.

المصدر: وام
