اقتصاد

484 مليون درهم قيمة التصرفات بمشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال الربع الأول

484 مليون درهم قيمة التصرفات بمشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال الربع الأول
 قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن السوق العقاري في الإمارة سجل خلال الربع الأول من العام 924 تصرفاً عقارياً في مشاريع التطوير العقاري بقيمة إجمالية تجاوزت 484 مليون درهم.

وأوضح المهيري أن نتائج الربع الأول تعكس ثقة المستثمرين، وجاذبية القطاع العقاري بالنظر إلى المقومات التي تمتلكها الإمارة ومشاريعها الواعدة والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتيحها للمستثمرين، فضلاً عن سلاسة وسهولة تسجيل المشاريع، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية تجاوزت قيمتها 396 مليون درهم.
وأشار إلى أن منطقة الزوراء شهدت أعلى قيمة مبايعة في مشاريع التطوير العقاري بقيمة 15 مليون درهم، فيما تصدر مشروع «جاردن ريزدنس» قائمة المشاريع الأكثر تداولاً يليه كل من مشروعي «برج الكورنيش»، و«برج اللافندر»، وذلك بحسب بيانات مؤشر عجمان العقاري.
وأضاف أن عدد الوحدات السكنية للمشاريع المسجلة خلال الربع الأول بلغ 2083 وحدة سكنية، مؤكداً أن جميع مشاريع التطوير العقاري تخضع إلى متابعة مستمرة وزيارات ميدانية دورية، بهدف الوقوف على مدى التزام شركات التطوير العقاري وشركات الإدارة بتوفير سبل الراحة للقاطنين وتعزيز جودة الحياة في مختلف المجمعات السكنية.

