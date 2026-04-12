الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
"الطاقة السعودية": استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط "شرق - غرب" وإنتاج حقل منيفة

12 ابريل 2026 11:09

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم، عن نجاح الجهود التشغيلية والفنية في استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط أنابيب شرق - غرب، البالغة نحو سبعة ملايين برميل يوميا، واستعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنه إلحاقا لبيانها الصادر في 9 أبريل الجاري بشأن تأثر بعض مرافق منظومة الطاقة في المملكة نتيجة الاستهدافات، بما في ذلك فقدان نحو 700 ألف برميل يوميا من طاقة الضخ عبر خط أنابيب شرق - غرب، وانخفاض إنتاج حقل منيفة بنحو 300 ألف برميل يوميا، إضافة إلى تأثر إنتاج حقل خريص بنحو 300 ألف برميل يوميا، فإنها تعلن نجاح الجهود التشغيلية واستعادة الكميات المتأثرة.

وأضافت أنه فيما يتعلق بحقل خريص، فإن الأعمال ما تزال جارية لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة، وسيُعلن عن ذلك عند اكتمالها.

المصدر: وام
