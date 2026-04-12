الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

غرف دبي و"المجلس الصيني لتعزيز التجارة - شنغهاي" يبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية

غرف دبي و"المجلس الصيني لتعزيز التجارة - شنغهاي" يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية
12 ابريل 2026 13:47

بحثت غرف دبي، مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - شنغهاي، تطوير العلاقات الاقتصادية والارتقاء بالتعاون الاستثماري والتجاري بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين.

 

واستعرض اجتماع بين الجانبين حضره محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ويانغ دونغجشينغ، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - شنغهاي، سبل تعزيز الشراكة الثنائية بالإضافة إلى أبرز القطاعات التي توفر فرصاً واعدة للشركات العاملة في دبي ونظيراتها الصينية، وخصوصاً في مجال الاقتصاد الرقمي.

 

وقال محمد علي راشد لوتاه، إن غرف دبي تحرص على توسيع الروابط التجارية والاستثمارية مع الصين انطلاقاً من عمق الشراكة الاقتصادية التي تجمع الجانبين، وبما يسهم في توسيع آفاق العمل والنمو المشترك.

 

وأكد الالتزام بمواصلة العمل لتطوير مسارات التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين، وتيسير تدفق الاستثمارات البينية، واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية ومنها الاقتصاد الرقمي.

 

وكانت الشركات الصينية قد احتلت المركز السابع ضمن قائمة الشركات الجديدة الأجنبية المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي في 2025 بواقع 1583 شركة وبنمو 7% على أساس سنوي.

 

المصدر: وام
شنغهاي
غرفة دبي
الصين
دبي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©