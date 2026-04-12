الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
الصين تطلق قمراً صناعياًَ تجريبياً لدعم تكنولوجيا الإنترنت

الصين تطلق قمراً صناعياًَ تجريبياً لدعم تكنولوجيا الإنترنت
12 ابريل 2026 21:47


أطلقت الصين أمس قمراً صناعياً تجريبياً لتعزيز تكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الصناعية على متن صاروخ حامل من طراز «سمارت دراجون-3» من البحر.وانطلق صاروخ «سمارت دراجون-3» في الساعة 19:32 (بتوقيت بكين) من المياه قبالة ساحل يانغجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.
ونُفذت مهمة الإطلاق البحري بوساطة مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية.
ويندرج إطلاق الأقمار الصناعية للإنترنت بالصين في إطار مشروع ضخم يهدف إلى إنشاء شبكة إنترنت فضائي تعتمد على آلاف الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، لتوفير خدمات اتصال عالية السرعة على مستوى العالم، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية الأرضية.
ويأتي هذا الإطلاق ضمن سلسلة متواصلة من العمليات التي بدأت منذ سنة 2024، حيث تسعى الصين إلى تسريع وتيرة نشر هذه الكوكبة، التي يُتوقع أن تضم أكثر من 15 ألف قمر صناعي عند اكتمالها.

أخبار ذات صلة
«راكز» تستقطب 19 ألف شركة جديدة خلال 2025 بنمو 44%
«مجموعة الصيرفة» تؤكد دورها شريكاً استراتيجياً في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي
المصدر: وام
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للجمهور
اليوم 20:49
«راكز» تستقطب 19 ألف شركة جديدة خلال 2025 بنمو 44%
اقتصاد
«راكز» تستقطب 19 ألف شركة جديدة خلال 2025 بنمو 44%
اليوم 22:03
«مجموعة الصيرفة» تؤكد دورها شريكاً استراتيجياً في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي
اقتصاد
«مجموعة الصيرفة» تؤكد دورها شريكاً استراتيجياً في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي
اليوم 22:02
"غرفة عجمان" تنظم ملتقى «الاستدامة في القطاع الصناعي»
اقتصاد
"غرفة عجمان" تنظم ملتقى «الاستدامة في القطاع الصناعي»
اليوم 22:00
الإمارات ترسخ نموذجاً متقدماً لادخار الأفراد بأدوات مبتكرة تعزز الاستقرار المالي
اقتصاد
الإمارات ترسخ نموذجاً متقدماً لادخار الأفراد بأدوات مبتكرة تعزز الاستقرار المالي
اليوم 21:57
