«كرينشيرز» تطلق صندوقي مؤشرات متداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «كرينشيرز» إدراج صندوقي مؤشرات متداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهما «كرينشيرز للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا إي تي إف» المتداول تحت الرمز «AGIX»، و " كرينشيرز للدخل البديل إي تي إف" المتداول تحت الرمز«KWIN».

ويوفر الصندوق الأول انكشافاً على شركات الذكاء الاصطناعي المدرجة والخاصة، بما في ذلك «سبيس إكس» و«إنثروبك»، ويتيح الوصول إلى فئات ابتكار عالية النمو وإلى مجموعة مختارة من الشركات الخاصة، ومن المقرر إدراج هذا الصندوق مباشرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 16 أبريل 2026.

ويوفر الصندوق الثاني الذي جرى تطويره بالتعاون بين «كرينشيرز» و«واحد انفست»، استراتيجية دخل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تختلف عن أدوات الدخل التقليدية المعتمدة على الصكوك، وتبدأ فترة سعر الطرح الأولي من 15 إلى 21 أبريل 2026، على أن يتم إدراج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية أبريل 2026.

ويأتي الإدراج المزدوج للصندوقين من بورصة نيويورك ليعزز مكانة أبوظبي مركزاً ذا أهمية متنامية للمنتجات الاستثمارية المبتكرة التي تحظى بطلب كبير على المستوى العالمي.

وستتولى «أوشن جلوبال» دور مزود السيولة للصندوقين، دعماً لكفاءة التداول، وتعزيز مستويات السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في حين ستعمل «واي ستون» بصفتها الممثل القانوني لعمليات الإدراج، بما يضمن التوافق التنظيمي والدعم الهيكلي على حد سواء.

بهذه المناسبة، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: يمثل هذا الإدراج المزدوج خطوة جديدة في مسيرة سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو توسيع الوصول إلى الفرص الاستثمارية العالمية، ويأتي إطلاق الصندوقين استجابة لتنامي الطلب على الاستثمار في قطاعات سريعة النمو، مثل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول دخل تتماشى مع أولويات المنطقة، بما في ذلك الاستراتيجيات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومع توجه الأسواق نحو الاستثمار القائم على توجهات وقطاعات محددة، وتنويع مصادر الدخل، نركز على مواكبة هذه التحولات، بما يضمن إتاحة الفرص للمستثمرين بسهولة وثقة، وخلال شهر مارس فقط، سجل السوق نمواً بنسبة 183% في قيمة تداول صناديق المؤشرات المتداولة، وارتفاعاً يقارب 134% في عدد المستثمرين المتداولين ضمن هذه الفئة على أساس سنوي وانطلاقاً من هذا الزخم، سنواصل ترسيخ مكانتنا مركزاً إقليمياً رائداً لصناديق المؤشرات المتداولة من حيث السيولة، بالتعاون مع شركاء عالميين لتقديم منتجات مبتكرة تلبي تطور احتياجات المستثمرين.

من جانبه، قال جوناثان كرين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كرينشيرز»: «يعكس الإدراج المزدوج للصندوقين في سوق أبوظبي للأوراق المالية تنامي الطلب العالمي على صناديق المؤشرات المتداولة التي توفر انكشافاً استثمارياً فريداً من نوعه ويمنح الهيكل الذي يجمع بين الشركات المدرجة والخاصة في صندوق (AGIX) المستثمرين إمكانية الوصول إلى شركات الذكاء الاصطناعي المدرجة وإلى مجموعة مختارة من الشركات الخاصة المبتكرة ضمن صندوق واحد يتمتع بسيولة قوية، بما في ذلك (سبيس إكس وأنثروبك) وفي الوقت نفسه، يقدم صندوق (KWIN) الذي تم تطويره بالشراكة مع (واحد)، استراتيجية دخل بديلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تم تصميمها لتوليد دخل قائم على الخيارات مع الالتزام بمبادئ الاستثمار الإسلامي، بما يوسع نطاق وصول المستثمرين في المنطقة إلى حلول مبتكرة في مجالي التكنولوجيا والدخل من خلال صناديق مدرجة محلياً».