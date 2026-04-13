كوريا تعتزم توسيع اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الناشئة

تعتزم جمهورية كوريا توسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الناشئة، مثل أميركا اللاتينية وأفريقيا، في إطار جهودها لتنويع سلاسل التوريد.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن وزير المالية الكوري "كو يون-تشيول" اليوم ، قوله "بدلا من مجرد الاستجابة للقضايا التجارية، ستوسع الحكومة شبكة اتفاقيات التجارة الحرة لدعم نمو الصادرات".

وأشار "كو" إلى أن بيئة التجارة العالمية تشهد تغييرا هيكليا بسبب ضعف قواعد التجارة المتعددة الأطراف وتزايد المنافسة بين الدول الكبرى.. ومن أجل الاستجابة لذلك، ترى الحكومة ضرورة التوسع المستمر في شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الخاصة بها وتحسينها استراتيجيا.

وأضاف "كو" في المستقبل، سنوسع خريطة اتفاقيات التجارة الحرة الخاصة بنا لتشمل الأسواق الناشئة، مثل جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا، من أجل تنويع سلاسل التوريد العالمية.



