رصيد «المركزي» من الذهب يتجاوز 46.43 مليار درهم



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 7.86% خلال شهر فبراير الماضي، تعادل نحو 3.38 مليار درهم، ليبلغ 46.435 مليار درهم، مقابل 43.051 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، وبنسبة 22.5% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، بما يعادل 8.5 مليار درهم، وفقاً لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي.

وأظهرت بيانات النشرة أن رصيد المركزي من الذهب سجّل ارتفاعات متتالية على مدار السنوات الماضية، حيث بلغ 11.19مليار درهم في نهاية عام 2021، وارتفع إلى 18.147 مليار درهم في نهاية عام 2023، ثم إلى 22.981 مليار درهم في نهاية عام 2024، وصولاً إلى 37.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي.



بنوك أبوظبي

كما أفادت البيانات نمو أصول بنوك أبوظبي بنهاية شهر فبراير الماضي بنسبة 18.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.632 تريليون درهم، مقابل نحو 2.222 تريليون درهم في نهاية فبراير 2025، بزيادة تعادل 410.8 مليار درهم.

ووفق بيانات المصرف المركزي ضمن تقرير المؤشرات المصرفية بحسب الإمارة، بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي 1.216 تريليون درهم في فبراير الماضي، مقابل نحو 1.034 تريليون درهم في فبراير من العام 2025، بزيادة تعادل 181.6 مليار درهم وبنسبة نمو 17.6% على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات أن الائتمان المقدم من بنوك أبوظبي ارتفع بنسبة 0.6% مقارنة بنهاية العام الماضي، تعادل 17.9 مليار درهم، ليصل إلى 1.216 تريليون درهم، مقارنة بـ 1.198 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2025، لافتة إلى أن إجمالي الائتمان الذي قدمته بنوك أبوظبي (للقطاع الخاص) زاد خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 8.5% على أساس سنوي، تعادل 52.1 مليون درهم، ليصل إلى 665.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 613.4 مليار درهم في فبراير 2025، فيما زاد الائتمان الذي قدمته بنوك أبوظبي للقطاع الخاص بنسبة 0.4% على أساس شهري، حيث كان قد سجّل 662.8 مليار درهم في يناير 2026، ما يمثّل زيادة بنحو 2.7 مليون درهم.

وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات بنوك أبوظبي زادت بنحو 55.9 مليار درهم وبنسبة 14.2% على أساس سنوي، لتبلغ 450.3 مليار درهم في فبراير الماضي، مقابل 394.4 مليار درهم في فبراير 2025. وذكرت أن استثمارات بنوك أبوظبي زادت بنسبة 4% أو بنحو 17.5 مليار درهم، لتصل إلى 450.3 مليار درهم في فبراير الماضي، مقارنة مع 432.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025.

وأشارت البيانات إلى أن ودائع بنوك أبوظبي نمت بنسبة 16% على أساس سنوي، وبمقدار208.1 مليار درهم لتقارب 1.508 تريليون درهم نهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 1.299 تريليون درهم في فبراير 2025، موضحة أن بنوك أبوظبي سجّلت زيادة في ودائعها بنسبة 2.2% منذ نهاية العام الماضي، تعادل 32.9 مليار درهم، لتصل إلى 1.508 تريليون درهم، مقارنة بـ 1.475 تريليون درهم، بنهاية ديسمبر 2025.