«الرقابة النووية» تستعرض مستجدات محطة براكة وتعتمد اتفاقيات بحثية



أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعاً لاستعراض أبرز التطورات الرقابية ومناقشة الأولويات الاستراتيجية لقطاعي الطاقة النووية والإشعاعية في الإمارات.

واطّلع أعضاء المجلس على مستجدات الحالة التشغيلية للوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك جداول التزوّد بالوقود وأعمال الصيانة المخطّط لها لكل وحدة.

وتواصل الهيئة تنفيذ عمليات تفتيش دورية في المحطة للتحقّق من التزام المشغّل بالمتطلبات الرقابية، وضمان استمرار التشغيل الآمن والمأمون للمحطة.

كما اعتمد المجلس عدداً من الاتفاقيات البحثية مع مؤسسات أكاديمية رائدة، من بينها جامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن برنامج الهيئة للبحوث الرقابية الذي أُطلق في عام 2025.

وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات بحثية تتعلق بالتشغيل الآمن لمحطات الطاقة النووية، إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في الحماية من الإشعاع وتشغيل المنشآت النووية، إلى جانب موضوعات أخرى في القطاع النووي والإشعاعي.

وتعكس هذه الاتفاقيات التزام الهيئة المستمر بتعزيز البحث العلمي دعماً لمهامها الرقابية الرامية إلى حماية الجمهور والعاملين والبيئة، كما تؤكد أهمية الشراكات الأكاديمية في تطوير القطاع.

ووافق المجلس على ميزانية الهيئة لعام 2027، والتي تركّز على دعم العمليات الرقابية، ودفع المبادرات الاستراتيجية، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، إلى جانب تسريع جهود التحول الرقمي والاستعداد للمستقبل بما يضمن تنفيذ مهام الهيئة بكفاءة وفاعلية.