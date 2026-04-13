الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
إطلاق خدمة التقارير الائتمانية للأفراد عبر فروع «الأنصاري للصرافة»

13 ابريل 2026 15:33


دبي (الاتحاد)
أعلنت الأنصاري للصرافة، عن توسيع نطاق شراكتها مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لإتاحة خدمة إصدار التقارير الائتمانية للأفراد عبر شبكة فروعها في الدولة.
وتهدف هذه المبادرة، إلى تعزيز مستويات الشفافية المالية، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى بيانات ائتمانية دقيقة وموثوقة.
وتستند هذه المبادرة إلى النجاح الذي حققته خدمة التقارير الائتمانية للشركات، التي أطلقتها الأنصاري للصرافة بالتعاون مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في سبتمبر 2024.
وبموجب هذه الخدمة، يمكن للأفراد طلب تقاريرهم الائتمانية الرسمية مباشرةً عبر أكثر من 285 فرعاً للأنصاري للصرافة في مختلف أنحاء الدولة، بما يتيح لهم الاطلاع على سجلّهم الائتماني، وفهم وضعهم المالي بشكل أدق، واتخاذ قرارات مالية مدروسة.
وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة، إن توسيع الشراكة مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لإطلاق خدمة التقارير الائتمانية للأفراد يمثّل خطوة استراتيجية تعكس الالتزام المتواصل بتعزيز الشمول المالي، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى معلومات مالية دقيقة تساعدهم على فهم وضعهم الائتماني بشكل أفضل.
من جانبه، قال حماد خان، مدير تجربة المتعاملين في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن الاتحاد للمعلومات الائتمانية تُركّز على ترسيخ الشفافية ضمن المنظومة المالية، وتمكين الأفراد من الوصول إلى بيانات موثوقة تسهم في فهم وإدارة ملفاتهم الائتمانية بكفاءة.

أخبار ذات صلة
«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تضيف معلومات مالية غير بنكية على منظومة بياناتها
الأنصاري للصرافة
شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية
آخر الأخبار
«التربية»
علوم الدار
"التربية" تنفي ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة بشأن تمديد فترة التعلُّم عن بعد
اليوم 13:34
النصر يتصدّر بطولة الدولة الثانية للريشة الطائرة
الرياضة
النصر يتصدّر بطولة الدولة الثانية للريشة الطائرة
اليوم 16:30
20112 متطوعاً في خدمة بطولة العالم للفورمولا-1
الرياضة
20112 متطوعاً في خدمة بطولة العالم للفورمولا-1
اليوم 16:15
أرشيفية
الأخبار العالمية
جزر ماريانا تعلن حالة التأهب مع اقتراب إعصار فائق القوة
اليوم 16:13
يعكس انعقاد المؤتمر الالتزام المشترك بين الإمارات والصين بمواصلة تعزيز شراكاتهما الاستراتيجية
علوم الدار
مؤتمر الترويج للأعمال بين الإمارات والصين يبحث فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية
اليوم 16:09
