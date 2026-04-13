سعود الحوسني لـ«الاتحاد»: أبوظبي تواصل تنفيذ الخطط والمشاريع والفعاليات بثقة وقوة

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، أن المواقع السياحة والثقافية في الإمارة تعمل بكامل طاقتها وكفاءتها التشغيلية، وأن كافة الخطط والمشاريع الاستثمارية والشراكات العالمية، يجري تنفيذيها بثقة وقوة، وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة للعام الجاري والأعوام المقبلة، مشيداً بالدور المحوري للسياحة المحلية في تعزيز النشاط السياحي الفترة الماضية.

وكشف الحوسني، في حوار مع «الاتحاد»، عن مضي الدائرة في تنفيذ استراتيجيتها للسياحة 2030، والعمل على إطلاق مبادرات جديدة مع إعادة صياغة مستهدفات العام الجاري، منوهاً بما يتمتع به القطاع من جاهزية ومرونة في مواجهة التحديات، والتي تعزز قدرته تجاوز الأزمة الأخيرة، بنجاح وقوة لضمان مواصلة مسار النمو السياحي وتحقيق الأهداف المستقبلية.

وأوضح الحوسني أن جميع خطط واستراتيجيات الدائرة بقطاع السياحة والثقافة تستلهم أولوياتها من رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الأفراد والمجتمع كأولوية قصوى، مشيراً إلى عمل جميع الدوائر والهيئات في أبوظبي كشركاء وفريق واحد لضمان استمرارية الأداء ومواصلة النمو والبقاء على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وتفصيلاً، أوضح وكيل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، استمرارية تنفيذ الخطط السياحية والثقافية وأجندة الفعاليات المحلية والعالمية والاستثمارات والمشاريع والشراكات العالمية للعام الجاري والأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن المواقع السياحية والثقافية تعمل في كامل طاقتها وكفاءتها التشغيلية.

وقال: مشاريعنا وفعالياتنا واستثماراتنا وأجندتنا مستمرة، ونستمر في خططنا المستقبلية وبنفس النهج وأقوى.

وأضاف: «نعمل ضمن منظومة متكاملة في الدولة على رأسها القيادة الرشيدة والمؤسسات الحكومية، لهذا نحرص في الدائرة أن نستمد أولوياتنا من رؤية قيادتنا الرشيدة التي يشكل فيها الأفراد والمجتمع أولوية قصوى، الأمر الذي ينعكس على جميع خططنا واستراتيجيتنا بقطاع السياحة والثقافة وجاهزيتنا ومرونتنا اليوم في كيفية إدارة المواقف والأزمات، بحيث لا نحيد عن هدفنا على المدى البعيد».

وتابع: «نستمر في تنفيذ استراتيجياتنا للسياحة 2030 وأهدافنا المستقبلية وفي إطلاق مبادرات جديدة مع إعادة صياغة مستهدفاتنا للعام الجاري».

وقال «جميعنا في أبوظبي نعمل شركاء وفريق عمل واحد ونحرص أن يمر القطاع من هذه الأزمة بنجاح وبقوة ونستمر في النمو السياحي وتحقيق أهدافنا المستقبلية».

وأضاف أن السياحة المحلية كانت داعم رئيس للقطاع السياحي والفندقي خلال الفترة السابقة حيث سجلت الفنادق خلال عيد الفطر وإجازة الربيع المدرسية أداء إيجابياً ومتميزاً.

وأكد الحوسني «اليوم لدينا خطط للتعافي التي تؤكد مرونتنا في جميع الظروف، هذه الخطط تسهم في البقاء على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية».

وأضاف «من تلك الخطط التركيز على تنشيط السياحة الداخلية والإقليمية وتغيير أولويات الأسواق السياحية، والاستمرار في تحقيق الخطط والتوجهات على المدى البعيد».



نتائج استثنائية

حول نتائج العام الماضي، أكد الحوسني تحقيق نتائج قياسية واستثنائية العام الماضي في جميع المؤشرات.

وأوضح أن مساهمة القطاع السياحي بالناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي العام الماضي بلغت ما يقارب 60 مليار درهم، وارتفع عدد نزلاء الفنادق إلى 5.9 مليون نزيل وعدد الزوار إلى 26.6 مليون زائر.

وأشار الحوسني إلى تحقيق إنجازات في مجال التوطين في القطاع السياحي والثقافي، وقال «التوطين ركيزة استراتيجية في عملنا ونعمل على تعزيز حضور العنصر الإماراتي في كافة المعالم السياحية والصروح الثقافية والمرافق بما يضمن تقديم تجربة أصيلة تعكس روح أبوظبي وثقافتها».

وأضاف: توجد حلول أيضاً للخريجين للالتحاق بفرص العمل في القطاع السياحي والثقافي من خلال البرامج التدريبية مثل برنامج خبرتي وأجيال السياحة وغيرها من البرامج والمبادرات.

وشدد على أن الهدف هو تنشيط السياحة في جميع مواسم العام ومنها الموسم الصيفي، مضيفاً «نجحنا في السنوات الماضية في تحقيق نتائج إيجابية سياحية خلال الصيف لتكون من الأشهر الموسمية للسياحة، حيث نستقطب الفعاليات الصيفية التي تستمر في الصيف ونحرص على الترويج لأبوظبي كوجهة سياحية صيفية أيضا».

وأضاف: اليوم بفعل البنية التحتية من مدن ترفيهية ومتاحف مكيفة وداخلية فإن أبوظبي وجهة سياحية في الصيف أيضاً.

وأكد الحوسني استمرارية الفعاليات من الصيف وحتى نهاية العام من فعاليات محلية ودولية.



العين والظفرة

فيما يتعلق بمنطقتي العين والظفرة، أكد الحوسني الاستمرار في التوسع في الاستثمارات والعروض التي تقدمها إمارة أبوظبي، بناء على التنوع وقوة البنية التحتية والمقومات السياحية والثقافية التي تمتلكها منطقتي العين والظفرة وهي مقومات تحقق التكامل مع ما تضمه أبوظبي من مقومات سياحية.

وقال: بدأنا بالفعل في حملات ترويجية وتسويقية للمنطقتين بشكل خاص من خلال العمل مع شركائنا من مشغلي الرحلات للوجهتين والفنادق وتم بالفعل تحقيق نتائج إيجابية في إشغال الفنادق والزوار المواقع السياحية والثقافية في المنطقتين.

وقال: القادم فيما يتعلق بفرص النمو والتطوير في المنطقتين أكبر بكثير ويوجد خطة استراتيجية للمنطقتين سيتم الإعلان عنها قريباً.

وشدد الحوسني على أن الحملات الترويجية لتنشيط السياحة الداخلية مستمرة، فضلاً عن الاستمرار في خطط الترويج والتسويق الدولية.