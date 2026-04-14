الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
"دبي للعقارات" تُرسي عقداً بـ1.1 مليار درهم لتوسعة مجمع "فيلانوفا" السكني

14 ابريل 2026 16:01

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة "دبي للعقارات"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقود بقيمة تبلغ نحو 1.1 مليار درهم على شركة "ميتاك للمقاولات العامة" لبناء 850 "منزل تاون هاوس "في مجمع "فيلانوفا" السكني في منطقة دبي لاند.

وتشمل العقود المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "لا تيليا"، حيث ستوفر المرحلة الأولى 410 وحدات، بينما ستضيف المرحلة الثانية 440 وحدة سكنية أخرى.

وسلم مجمع "فيلانوفا" منذ إطلاقه 3834 وحدة سكنية، ويعكس التوسع الطلب المتزايد على المجمعات المتكاملة التي توفر مساحات خضراء، وخدمات اتصال متكاملة، وقربها من شبكات الطرق الرئيسية والبنية التحتية الاجتماعية.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات"، إن ترسية هذه العقود تعكس استمرار الطلب على المجمعات السكنية ذات الجودة العالية والمناسبة للعائلات في دبي، ومن خلال تنفيذ منضبط وشراكات موثوقة، نواصل الالتزام بتقدم التنفيذ وتسليم مشروع ’لا تيليا‘ بما يلبي تطلعات عملائنا.

من جانبه، قال محمد صديق عبد الله، مدير عام شركة "ميتاك للمقاولات العامة"، إن أولويتنا ستكون للتنفيذ عالي الجودة والإنجاز في الوقت المحدد ليواصل مجمع "فيلانوفا" توسعه.

«التربية» تعدّل آلية تقييم مواد المجموعة «ب» خلال الفصل الدراسي الثالث
رئيس الدولة يستقبل رئيس المجلس الأوروبي
الاحتباس الحراري في النمسا يفوق التوقعات السابقة
ولي عهد أبوظبي يلتقي طلبة الإمارات الدارسين في العاصمة الصينية بكين
اليويفا يرفض شكوى برشلونة بشأن التحكيم عقب الهزيمة أمام أتليتيكو
