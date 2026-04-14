اقتصاد

عبدالعزيز بن حميد يطّلع على سير عمل لجنة التثمين والمصالحة في عجمان

14 ابريل 2026 16:03


عجمان (وام)
اطّلع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، على سير عمل لجنة التثمين والمصالحة، خلال ترؤسه اجتماعها الدوري، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمصداقية في اتخاذ قرارات التقييم وتسعير العقارات، بما يضمن حفظ حقوق الملاك والمتعاملين في الإمارة.
وشدّد على أهمية تبنِّي آليات التسوية الودية، بوصفها خياراً فعّالاً يسهم في تقليل المنازعات القضائية وتسريع حسم الخلافات.
وأثنى على جهود أعضاء اللجنة في معالجة الشكاوى العقارية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، بما يحقق حلولاً توافقية عادلة، داعياً إلى مواصلة العمل للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لملاك العقارات.
وأشاد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بمشروع أتمتة خدمة التقييم العقاري، ودوره في تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الأخطاء البشرية، ورفع دقة التقديرات، بما ينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين، ويدعم اتخاذ القرار لدى الجهات المعنية.
من جانبه، ثمّن حمد غانم الشامسي، رئيس لجنة التثمين والمصالحة، اهتمام الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي ومتابعته المستمرة لعمل اللجنة، ودعمه لرفع كفاءة منظومة التقييم العقاري وتعزيز دقة المؤشرات السوقية، بما يسهم في ترسيخ الشفافية وتطوير الإجراءات التنظيمية.

أخبار ذات صلة
2.92 مليار درهم إجمالي التقييم العقاري في عجمان خلال الربع الأول بنمو 63%
1.66 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال مارس
عبدالعزيز بن حميد النعيمي
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
آخر الأخبار
«التربية» تعدّل آلية تقييم مواد المجموعة «ب» خلال الفصل الدراسي الثالث
علوم الدار
«التربية» تعدّل آلية تقييم مواد المجموعة «ب» خلال الفصل الدراسي الثالث
اليوم 14:18
رئيس الدولة يستقبل رئيس
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل رئيس المجلس الأوروبي
اليوم 17:18
الاحتباس الحراري في النمسا يفوق التوقعات السابقة
الأخبار العالمية
الاحتباس الحراري في النمسا يفوق التوقعات السابقة
اليوم 17:04
ولي عهد أبوظبي يلتقي طلبة الإمارات الدارسين في العاصمة الصينية بكين
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي طلبة الإمارات الدارسين في العاصمة الصينية بكين
اليوم 16:57
اليويفا يرفض شكوى برشلونة بشأن التحكيم عقب الهزيمة أمام أتليتيكو
الرياضة
اليويفا يرفض شكوى برشلونة بشأن التحكيم عقب الهزيمة أمام أتليتيكو
اليوم 16:48
