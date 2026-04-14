«الدار»تطرح المرحلة الأولى من مشروع «ياس بارك بليس» في جزيرة ياس



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الدار عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «ياس بارك بليس»، المجمّع السكني الجديد في جزيرة ياس الذي يضم ستة مبانٍ سكنية متوسطة الارتفاع، ويعتمد تصميماً مستداماً، بهدف الحصول على تصنيف «3 لآلئ» ضمن نظام «استدامة».

ويقع المشروع في الجانب الشمالي من الجزيرة على مقربة من مشروع «عالم ومنتجع ديزني أبوظبي» المرتقب ونادي «ياس إيكرز جولف آند كانتري كلوب»، فضلاً عن أبرز وجهات الترفيه والتسلية في الجزيرة، بما فيها «ياس مول» و«عالم فيراري أبوظبي» و«سي وورلد أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» و«حلبة مرسى ياس» و«ياس ووتروورلد» و«ياس لينكس» و«توب جولف».

ويطلّ المجمّع على حديقة «ياس سنترال بارك»، ويتألف من ستة مبانٍ متوسطة الارتفاع، وتضمّ مجموعة متنوعة من وحدات الاستوديو والشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، وشقق دوبلكس من غرفتي نوم، وستطرح الدار وحدات المرحلة الأولى للبيع أمام المشترين اعتباراً من يوم الخميس 16 أبريل.

ويُعزّز «ياس سنترال بارك» التابع لشركة الدار أسلوب الحياة المرتبط بالطبيعة الذي يوفره المجمّع، حيث يتيح للسكان الاستمتاع المباشر بواحد من أكبر المنتزهات العائلية في أبوظبي. ويتصل المنتزه بالمجمّع عبر ممشى متواصل، ويضم مضماراً مخصصاً للجري ومساحات عشبية مفتوحة للفعاليات المجتمعية، إلى جانب مرافق ترفيهية متنوعة تشمل منطقة قفز ومنطقة ألعاب مائية وملاعب أطفال ومساراً مستوحى من الغابات مزوّداً بمنصات لليوغا. كما يتضمن المنتزه مقهىً بشرفة خشبية يُشكّل نقطة التقاء اجتماعية، ليمتد أسلوب الحياة العصري إلى ما هو أبعد من حدود المشروع ويرسّخ مكانة شمال ياس بوصفه حيّاً سكنياً حيوياً يوفر بيئة تشجع على الحركة والمشي.

ويستهدف «ياس بارك بليس» الحصول على تصنيف «3 لآلئ» وفق نظام «استدامة»، وهو ما يعكس التزام الدار بالتنمية المستدامة وصحة وجودة حياة السكان. وقد أدمجت الدار أنظمة ترشيد الطاقة ومواد البناء المستدامة والتنسيق البيئي المتوافق مع المناخ في جميع مكونات المشروع، بما يدعم أداءها البيئي على المدى الطويل ويرفع جودة المعيشة في مجمعاتها.