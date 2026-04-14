«أتراديوس» العالمية توسع حضورها في الشرق الأوسط بفرع جديد في «دبي المالي العالمي»

14 ابريل 2026 17:56


دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «أتراديوس»، العالمية في مجال التأمين الائتماني التجاري وإدارة المخاطر، عن تأسيس عملياتها في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تمثل إنجازاً مهماً في استراتيجية نموها في الشرق الأوسط.
ويسهم التوسع في تعزيز قدرة «أتراديوس» على تقديم خدمات شاملة لإدارة التأمين، ما يوفر دعماً أكبر لشركائها في قطاع التأمين في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبانضمامها إلى المنظومة المالية العالمية في مركز دبي المالي العالمي، وعملها ضمن الإطار التنظيمي القوي لسلطة دبي للخدمات المالية، تصبح «أتراديوس» - من خلال شركائها المحليين - في وضع أفضل يُمكنها من تقديم حلول مبتكرة في الائتمان التجاري مصممة خصيصاً للشركات التي تتعامل مع الأسواق العالمية المعقدة اليوم.
وقال رولاند بونت، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة أتراديوس للتأمين الائتماني التجاري - مركز دبي المالي العالمي المحدودة، إن مركز دبي المالي العالمي يوفر المنصة المناسبة لشركة 'أتراديوس' لتعزيز التعاون مع شركائنا المحليين وترسيخ وجودنا الإقليمي، بما يُمكّن الشركات من التعامل والتداول بثقة.
وقال سلمان الجعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، مع انضمام شركة «أتراديوس»، التي تعد إحدى أبرز شركات التأمين الائتماني في العالم إلى مركز دبي المالي العالمي، فإننا نواصل سجلنا الحافل في دعم المؤسسات العالمية الرائدة التي توسع أعمالها في المنطقة، وبإنشاء مركزها الجديد تستطيع الشركة تقديم حلول ائتمانية تجارية مبتكرة لعملائها من شأنها مساعدة الشركات على إدارة المخاطر، والتوسع بأمان، واكتشاف فرص نمو جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة شركائها.

