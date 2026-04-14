اقتصاد

«مجلس المطارات»: «مطار دبي» يتصدر حركة السفر الدولي بـ95.2 مليون مسافر في 2025

14 ابريل 2026 22:35

مونتريال (الاتحاد)

تصدر مطار دبي الدولي قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاماً من حيث حركة المسافرين الدوليين بـ95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، مرسخاً مكانته مركزاً محورياً في منظومة الطيران العالمي، وذلك وفق التصنيف الصادر اليوم عن مجلس المطارات الدولي، والذي أظهر استمرار قوة المطارات الكبرى في دعم الربط الجوي العالمي وتدفقات السفر والتجارة.
وواصل مطار دبي الدولي أداءه القوي بحلوله ثانياً عالمياً من حيث إجمالي عدد المسافرين، في وقت حافظ فيه مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي على صدارة الترتيب الإجمالي بـ106.3 مليون مسافر، وجاء مطار طوكيو هانيدا ثالثاً.
وبلغ إجمالي عدد المسافرين عالمياً نحو 9.8 مليار مسافر في عام 2025، بزيادة 3.6% مقارنة بعام 2024 و7.3% مقارنة بعام 2019، فيما استحوذت المطارات العشرة الأولى على نحو 9% من إجمالي الحركة العالمية.
وبلغ عدد المسافرين الدوليين نحو 4 مليارات مسافر في 2025، بزيادة 5.9% مقارنة بعام 2024 و8.3% مقارنة بعام 2019.
وساهم التعافي القوي في السفر الدولي، خصوصاً في آسيا والمحيط الهادئ، في دفع نمو حركة المطارات عالمياً، في وقت تواجه فيه بعض المطارات الكبرى قيوداً تتعلق بالطاقة الاستيعابية وسلاسل الإمداد.
وفي قطاع الشحن الجوي، ارتفعت الأحجام بنسبة 2.9% لتصل إلى 128.9 مليون طن متري، مدفوعة بنمو التجارة الإلكترونية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.
وحافظ مطار هونغ كونغ الدولي ومطار شنغهاي بودونغ الدولي على المركزين الأول والثاني في الشحن الجوي.
وبلغ عدد حركات الطائرات عالمياً نحو 101.5 مليون حركة في 2025، بزيادة 2.3% مقارنة بعام 2024، حيث تصدّر مطار شيكاغو أوهير القائمة، تلاه مطار أتلانتا ثم مطار دالاس فورت وورث.

اليوم بدء دوام الكادرين الإداري والتعليمي في المدارس الخاصة والحضانات بالشارقة
تعاون بين الإنسان والآلة يغوص إلى أعماق البحار
«شرطة دبي» يحرز لقب بطولة قرية الإمارات لالتقاط الأوتاد
«السركال» يعلن عن انطلاق «شهر السركال للفنون»
سعود بن صقر يقدّم واجب العزاء في وفاة أحمد راشد الحمادي
