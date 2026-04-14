«ستاندرد آند بورز»: جودة ائتمان مشاريع المرافق في أبوظبي محصنة ضد التحديات التشغيلية

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، أن جودة ائتمان مشاريع المياه والطاقة في أبوظبي، محصنة ضد المخاطر التشغيلية، لما تتمتع به من مستويات عالية من المرونة الائتمانية المدعومة بهياكل تعاقدية قوية تضمن استقرار التدفقات النقدية.

وأوضحت الوكالة أن المشاريع التي تشمل منتجي المياه والطاقة المستقلين ومشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، تستفيد من أطر تعاقدية راسخة توفر حماية فعالة ضد المخاطر، بما في ذلك تداعيات الأوضاع الجيوسياسية.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى أن المشاريع الأربعة التي تقوم بتصنيفها، وهي: الرويس للطاقة، والإمارات سمبكورب للمياه والطاقة، وسويحان للطاقة الشمسية، والظفرة للطاقة الشمسية 2، تواصل جميعها عملها بكفاءة عالية من دون تسجيل أي أضرار مادية أو تأثيرات على الإنتاج، مع الحفاظ على مستويات قوية من الاستقرار التشغيلي.

واستبعدت الوكالة حدوث تأثير جوهري على الجدارة الائتمانية لهذه المشاريع، ضمن سيناريو توقع استمرار الاضطرابات الإقليمية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل قوة الأسس التعاقدية والدعم المؤسسي المرتبط بها.

وأفادت الوكالة أن الأطر التعاقدية عبر المشاريع الأربعة تعكس نموذجاً راسخاً، يتميز بتوزيع ملائم للمخاطر، ومشاركة قوية من جهات مرتبطة بالحكومة، مشيرة إلى أن نماذج الإيرادات في هذه المشاريع، سواء القائمة على التوافر أو آليات «التسلم أو الدفع»، توفر تدفقات نقدية مستقرة وقابلة للتنبؤ، مدعومة باتفاقيات شراء طويلة الأجل، ما يعزز وضوح الإيرادات واستدامتها.

كما أشارت الوكالة إلى أن المشاريع الأربعة تتمتع بمرونة تشغيلية عالية، مدعومة بتوافر قطع الغيار والمخزون في مواقعها، فيما تسهم الأتمتة العالية في مشاريع الطاقة الشمسية في تعزيز استمرارية العمليات حتى في الظروف الاستثنائية.