إطلاق برنامج تجديد كامل لفندق برج العرب

رشا طبيلة (أبوظبي)



كشفت جميرا، التابعة لدبي القابضة، عن برنامج تجديد كامل لفندق برج العرب، يُنفَّذ على مراحل ويستغرق نحو 18 شهراً، للحفاظ على إرثه العريق وطابعه المميز.

وقالت المجموعة، في بيان صحفي، إنه بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من خمسة وعشرين عاماً من التشغيل المتواصل، سيخضع هذا الصرح المعماري لأعمال تجديد تعزّز من هويته ومكانته التاريخية، مع تطوير ديكوراته الداخلية المميزة وفق أعلى معايير الدقة والاهتمام.

ومنذ افتتاحه في عام 1999، رسّخ جميرا برج العرب مكانته كأيقونة معمارية وثقافية للفخامة العصرية، حيث أسهم تصميمه المُستوحى من شراع السفينة في تشكيل ملامح أفق دبي. ومنذ ذلك الحين، وضع الفندق معايير عالمية جديدة في القطاع، من أبرزها تقديم خدمة المساعد الشخصي على نطاق واسع، وذلك ضمن تجربة متكاملة أعادت تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة.وبعد عملية اختيار دقيقة ومدروسة، ستُنفّذ أعمال التجديد والمخطط لها أن تستمر لنحو 18 شهراً، تحت إشراف مهندس التصميم الداخلي الشهير تريستان أوير، وذلك بهدف الحفاظ على المكانة الثقافية المرموقة لجميرا برج العرب.

وقال توماس ماير، الرئيس التنفيذي لجميرا: «لا يقتصر فندق جميرا برج العرب على كونه معلماً معمارياً فحسب، بل يعكس طموحاً وحرفيةً وتميّزاً راسخاً، حيث واصل على مدى 27 عاماً تقديم تجارب ضيافة استثنائية بنفس الشغف والمعايير العالمية التي تميّزه عن غيره».

وأضاف: «يُمثّل برنامج التجديد هذا فصلاً جديداً في تاريخ جميرا برج العرب، بهدف الحفاظ على إرثه العريق، كونه اليوم الفندق الوحيد ضمن محفظة جميرا المختارة من الوجهات الأيقونية «جميرا آيكونز»، والتي تتميز بتصميمها الفريد ومكانتها المرموقة».



وقال تريستان أوير، مهندس التصميم الداخلي المسؤول عن برنامج التجديد: «إن تكليفي ببرنامج تجديد جميرا برج العرب الأيقوني، كأول مشروع من هذا المستوى في دبي، يعني لي الكثير نظراً لما يمثّله هذا المعلم من مكانة رفيعة وحضور راسخ في المنطقة. والمُضي قُدماً في الحفاظ على إرثه يتطلب التزاماً عالياً واهتماماً بأدق التفاصيل، وهو ما يجعله شرفاً ومسؤولية في آن واحد». يُعد جميرا برج العرب أحد أبرز معالم دبي ورمزاً عالمياً للضيافة العربية الفاخرة، كما يشكّل حجر الأساس ضمن محفظة جميرا، ويتميّز بتصميمه الأيقوني المستوحى من شراع السفينة، والذي أصبح من أكثر المعالم المعمارية تميزاً على مستوى العالم. ويضم الفندق 198 جناحاً، وترتقي مساحاته الداخلية بتفاصيل مميزة تشمل كريستال سواروفسكي والرخام وأوراق الذهب، في تعبير يعكس مستويات استثنائية من الفخامة والرقي.

وكشف تريستان أوير، مهندس التصميم الداخلي المسؤول عن برنامج التجديد عن تفاصيل التصميم الداخلي لبرج العرب، من الألوان والمواد المستخدمة، والفخامة التي يتميز بها.

وقال أوير لـ «الاتحاد»: «يحافظ التصميم الداخلي على الرؤية الأصلية التي جعلت من فندق جميرا برج العرب أيقونة مميزة، وتظل مجموعة الألوان - الأزرق والأحمر والذهبي والأخضر - الألوان الأساسية المستخدمة، مع لمسات خفيفة تُضفي على الفندق طابعاً عصرياً دون تغيير الشكل العام الذي يعرفه الضيوف ويحبونه فيه».

وأضاف: «نتوجّه نحو تعزيز الفخامة، لا بعيداً عنها، حيث يحلم الناس بالإقامة في هذا الفندق ويأتون من مختلف أنحاء العالم لقضاء بضعة أيام فيه، ولذلك نحرص على حفظ هذا الشعور وترسيخه».

وأشار أوير إلى السعي للحفاظ على المواد المميزة التي تُضفي على الفندق طابعه الفريد، إلى جانب الألوان التي تعبّر عن هويته، والحفاظ عليها وتجديدها بعناية فائقة مثل التحف الفنية.

وقال: «تم تصميم كل ركن في جميع أجنحة الفندق وفي المساحات العامة بشكل مخصص، كما نعمل على تصميم أقمشة حصرية لفندق جميرا برج العرب لن يجدها الضيوف في أي صالة عرض أو فندق آخر».

وأكد أوير أن المشروع يتميز بمستوى عالٍ من المهارة والحرفية، بالاستفادة من المختصين أصحاب الخبرات الكبيرة، لا سيما في التطريز والمنسوجات. وتعتمد هذه العملية على الممارسات المتبعة في عالم الأزياء الراقية، ولكن في مجال التصميم الداخلي، حيث يتم تصنيع كل جزء حسب الطلب لغرض ومكان محددين.

وأكد أوير أهمية أعمال التجديد وقال: «ظل هذا الفندق يعمل باستمرار على مدى 27 عاماً ولم يخضع أبداً لعملية تجديد بهذا الحجم. كما أنه أول مشروع من هذا المستوى في دبي، وهذا وحده يجعله استثنائياً في حدّ ذاته».