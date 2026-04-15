«إمستيل» تحصد لقب «رائد الاستدامة 2026» من الرابطة العالمية للصُّلب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة إمستيل، عن حصولها على لقب «رائد الاستدامة 2026» من قِبل الرابطة العالمية للصُّلب للعام الثالث على التوالي، لتكون بذلك الشركة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصد هذا اللقب العالمي، والذي يعزّز مكانتها كأحد الروّاد في مجال صناعة الحديد الصلب المستدام وإزالة الكربون في القطاع الصناعي على مستوى العالم.

جاء الإعلان خلال حفل جوائز روّاد الاستدامة، الذي أقيم ضمن أعمال الاجتماع العام الاستثنائي للرابطة العالمية للصُّلب لعام 2026 في برلين، بألمانيا، حيث تُكرم هذه الجوائز الشركات التي تلتزم بتعزيز الاستدامة في عملياتها، وذلك من خلال تبنِّي أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في صناعة الحديد الصلب عالمياً.

وخلال عام 2025، واصلت «إمستيل» تحقيق تقدم ملموس في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث نجحت في تقليص إجمالي الانبعاثات بنسبة 34% مقارنة بعام 2019، مع تحسُّن مستمر في كثافة الانبعاثات.

كما سجّلت أدنى مستويات لكثافة الانبعاثات منذ ذلك العام، لتصل إلى 0.637 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الصلب و0.638 طن لكل طن من الأسمنت، وهو ما يعكس قدرتها على مواصلة النمو، مع تقليل الانبعاثات من خلال تحسين أدائها وتطوير كفاءة عملياتها التشغيلية.

وجاء هذا الإنجاز تتويجاً لنهج «إمستيل» في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الكهرباء النظيفة، وتسريع تطوير حلول التقاط الكربون والاقتصاد الدائري. فقد أصبحت الطاقة النظيفة ركيزة أساسية في عمليات المجموعة، حيث شكّلت 88.7% من استهلاك الكهرباء في قطاع الحديد و28.6% في قطاع الأسمنت، مدعومة بشهادات الطاقة النظيفة، وهو ما ساهم في خفض ملموس لانبعاثات النطاق الثاني (Scope 2) وفقاً لمنهجية السوق.

وفي السياق ذاته، واصلت تقنيات التقاط الكربون دورها في تقليص انبعاثات النطاق الأول (Scope 1)، إلى جانب برامج كفاءة استخدام الطاقة التي حققت أثراً إيجابياً بيئياً واقتصادياً، ضمن نهج تشغيلي متكامل يجمع بين كفاءة الأداء وتعزيز أفضل الممارسات المستدامة.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، إن حصول المجموعة على لقب «رائد الاستدامة 2026» من قِبل الرابطة العالمية للصلب يعكس الإنجازات النوعية التي تواصل تحقيقها في تطوير وإنتاج الحديد الصلب منخفض الانبعاثات، لافتاً إلى أنه وبينما تظل الاستدامة الركيزة الأساسية في جميع أعمال «إمستيل»، يعكس هذا الإنجاز العالمي متانة نهجها وجهودها المستمرة نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية طويلة الأمد في هذا المجال.

وأضاف أنه خلال عام 2025، شهدت المجموعة تسارعاً في وتيرة التنفيذ، حيث حوّلت طموحاتها إلى خطوات عملية وملموسة عبر تسريع مبادرات خفض الانبعاثات مع الحفاظ على أداء تشغيلي قوي، وفي الوقت ذاته تواصل التركيز على تقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق على نطاق واسع تدعم التحول نحو صناعة منخفضة الكربون، وتسهم في تحقيق قيمة مضافة مستدامة.