«باين كابيتال» تفتتح مكتبها في «أبوظبي العالمي»

أعلنت «باين كابيتال»، الشركة العالمية في مجال الاستثمار الخاص، والتي تدير أصولاً تقدّر بنحو 215 مليار دولار، عن افتتاح مكتبها في أبوظبي العالمي (ADGM)، ليصبح مركزاً إقليمياً يدعم التعاون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع شبكة الشركة العالمية.



وقالت الشركة في بيان صحفي أن استراتيجيتها لافتتاح المكتب في أبوظبي، ترتكز دعم العلاقات طويلة الأمد مع المستثمرين الإقليميين عبر منصة «باين كابيتال» الاستثمارية العالمية، ودعم توسّع ونمو شركات مختارة من محفظتها في الشرق الأوسط، مما يسهم في ربط هذه الشركات برؤوس الأموال والعملاء والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، مع التركيز على القطاعات التي تتماشى مع الأولويات الإقليمية، مثل الطيران، والرعاية الصحية، والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية.



وأوضحت الشركة أن المكتب سيساعد «باين كابيتال» على تقييم الاستثمار المباشر في المنطقة مع تطور الأسواق وظهور فرص استثمارية جذابة، وسيخدم مكتب أبوظبي بوصفه مركزاً إقليمياً في تعزيز التفاعل البنّاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ويعمّق التواصل مع شبكة الشركة العالمية.

وقال ديفيد غروس، الشريك الإداري في باين كابيتال: «بنَت باين كابيتال على مدى عقود شراكات راسخة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مستندة إلى قيم مشتركة، ورؤية طويلة الأمد، وإيمان راسخ بالدور المحوري والمتنامي للمنطقة في منظومة رأس المال العالمي وبناء الشركات. ويعدّ التواجد في أبوظبي خطوة طبيعية، إذ يعزّز قدرتنا على خدمة المستثمرين، ودعم شركات المحفظة الاستثمارية لدينا، والتفاعل مع أصحاب المصلحة لتوليد قيمة على المدى البعيد معاً».

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): «نرحّب بانضمام باين كابيتال إلى أبوظبي العالمي (ADGM) في وقت تواصل فيه الشركات المالية العالمية الرائدة ترسيخ استراتيجيات نموها الإقليمية في أبوظبي. ويجسّد ذلك توافقاً مهماً مع الأسواق التي تتميّز بالوضوح التنظيمي والقوة المؤسسية والاستقرار على المدى البعيد. ويوفّر أبوظبي العالمي ذلك الأساس، حيث يجمع بين إطار قانوني متين، وإمكانية الوصول إلى رأسمال وفير ويتّسم بالصبر، ونظام مصمم لدعم المستثمرين العالميين على نطاق واسع. ويعزز حضور باين كابيتال دور أبوظبي كمنصة تربط رأس المال الدولي بالفرص الإقليمية، وتتأسس فيها الشراكات بعيدة بثقة».

بدوره، قال توم سارجنت، الشريك ورئيس علاقات المستثمرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في باين كابيتال: «العديد من المؤسسات الرائدة في المنطقة هم من المستثمرين على المدى البعيد في صناديقنا، وقد تطورت هذه العلاقات بمرور الوقت إلى تعاون استراتيجي أوسع. ويعزز مكتب أبوظبي قدرتنا على العمل مع شركائنا في جميع أنحاء المنطقة».

ويأتي افتتاح مكتب «باين كابيتال» بعد شراكتها الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار ضمن مجمَّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في أبوظبي، مما يعكس التزام الشركة بدعم تطوير الجيل التالي من البنية التحتية والخدمات المالية، والمساهمة في تعزيز النمو المستمر للمنظومة الاستثمارية في المنطقة.