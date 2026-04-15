اقتصاد

«الشارقة الإسلامي» ينظّم ورشة «المسار المهني» لتأهيل الكوادر الوطنية

«الشارقة الإسلامي» ينظّم ورشة «المسار المهني» لتأهيل الكوادر الوطنية
15 ابريل 2026 16:42


الشارقة (الاتحاد)
نظّم مصرف الشارقة الإسلامي ورشة عمل بعنوان «المسار المهني»، وذلك ضمن برنامج «مهنتي» أحد المبادرات النوعية التي يُطلقها المصرف لطلبة الجامعات والكليات في الدولة، في إطار التزامه بدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل.
استهدفت الورشة تمكين الطلبة من اكتساب معارف ومهارات عملية تؤهلهم لبناء مسارات مهنية ناجحة، من خلال تقديم محتوى تدريبي متكامل يجمع بين الجانبين المعرفي والتطبيقي، بما يعكس التزام المصرف بدعم التوطين وتنمية الكفاءات الوطنية.
وأكدت فضيلة المرزوقي، رئيس الموارد البشرية في مصرف الشارقة الإسلامي، أن ورشة «المسار المهني» محطّة مهمة في تعريف الطلبة بمتطلبات سوق العمل وتعزيز مهاراتهم، بما يسهم في إعداد جيل مؤهل قادر على الإسهام بفاعلية في مستقبل القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
تناولت الورشة مجموعة من المحاور المعرفية والمهنية، تضمنت تقديم نبذة شاملة حول الصيرفة الإسلامية وتاريخ القطاع المصرفي ووظائفه وأنواعه، إلى جانب شرح متكامل لمفهوم المصارف الإسلامية، وتعريف الطلبة برؤية ورسالة وقيم مصرف الشارقة الإسلامي، بما يعزز فهمهم للبيئة المصرفية وثقافتها المؤسسية.
وركّزت الورشة على تزويد الطلبة بأدوات عملية تسهم في بناء مستقبلهم المهني، عبر تدريبهم على مهارات تحديد الأهداف وأساليب التواصل الفعّال، إلى جانب تقديم إرشادات تطبيقية لاجتياز مقابلات العمل وآليات التقديم على الوظائف بأسلوب احترافي يعكس جاهزيتهم لسوق العمل.
يُعد «مهنتي» برنامجاً تدريبياً عملياً مخصصاً لطلبة الجامعات والكليات من مواطني دولة الإمارات، ويهدف إلى تزويدهم بخبرة تطبيقية من خلال التدريب العملي المباشر، إلى جانب تنمية معارفهم ومهاراتهم خلال فترة التدريب المعتمدة من قبل الجهات الأكاديمية.

مصرف الشارقة الإسلامي
