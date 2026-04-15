الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي تستضيف «قمّة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار» 23 أبريل

دبي تستضيف «قمّة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار» 23 أبريل
15 ابريل 2026 17:05


دبي (الاتحاد)
يشارك نحو 1000 من أبرز صنّاع القرار في المنطقة والعالم، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 500 مؤسسة من أصحاب الاختصاص، وجهاتٌ رائدة في قطاعات الخدمات المالية والتنظيم والابتكار الرقميّ في النسخة الثالثة من «قمّة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار» التي تنطلق في 23 أبريل الجاري في دبي.
وتشهد القمة التي تنظمها «موارد للتمويل» أيضا مشاركة شركات تكنولوجيا مالية ومصارف ومستثمرين وراسمي سياساتٍ مالية وذلك لتسليط الضوء على المرحلة المقبلة من النموّ المرتقب لقطاع التكنولوجيا المالية الذي يشهد تطوّراً متسارعاً وملفتاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتضمن النسخة الثالثة لهذه القمّة التي شهدت زيادة في المساحة المخصصة للعارضين إطلاق مختبرٍ متخصص في مجال الابتكار والتكنولوجيا المالية، يمنح المشاركين فرصةً تفاعليةً غير مسبوقة عبر الاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الناشئة والجيل المقبل من الخدمات المالية.
وتعقد جلساتٌ مُنظّمة للتواصل بين الشركات والمؤسسات لبناء شبكة علاقاتٍ، فيما تجمع طاولةٌ مستديرة حصرية مخصصة لكبار الشخصيات جهاتٍ تنظيمية وقادةً في هذا القطاع، لمناقشة واقع ومستقبل البنية التحتية المالية، وقوانين الامتثال، والشمولية الرقمية، والتمويل المُدمج وغيرها.
وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «موارد للتمويل» إن هذه القمّة تجسد الرغبة المتزايدة بالابتكار الهادف وآفاق التعاون العمليّ لدى العاملين في هذا المجال في المنطقة، مع التركيز خصوصاً على تحويل الأفكار إلى شراكاتٍ قائمة ومنتجاتٍ فعلية وخطوات تقدّمٍ ملموسة.

