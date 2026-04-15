الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«باركن» توقع شراكة استراتيجية مع «سيكيور باركنغ»

«باركن» توقع شراكة استراتيجية مع «سيكيور باركنغ»
15 ابريل 2026 17:49

دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «باركن» عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «سيكيور باركنغ»، التي تدير أكثر من 1.2 مليون موقف مركبات في 13 دولة، وذلك بهدف توسيع نطاق البنية التحتية لمواقف المركبات من دون حواجز على مستوى دولة الإمارات.
وتأتي هذه الشراكة انطلاقاً من النجاح الاستثنائي الذي حققه الطرفان في منطقة «سيتي ووك» بدبي، حيث أصبح نظام مواقف مركبات من دون حواجز متكامل قيد التشغيل بالكامل.
وبناءً على الأداء المتميز للنظام، حددت الشركتان حزمة مشاريع مستقبلية تتجاوز 60 ألف موقف مركبات في مختلف أنحاء دولة الإمارات للتعاون المستقبلي.
وتؤكد هذه الخطوة النمو المتسارع على الطلب المتزايد من المتعاملين لحلول مواقف أكثر انسيابية، مما يضع هذه الشراكة ضمن أبرز مبادرات توسعة المواقف من دون حواجز في المنطقة حالياً.
وبصفتها المشغّل الأكبر لمواقف المركبات في دبي، تدير باركن نحو 229 ألف موقف مركبات مرسم في الإمارة بموجب عقد امتياز طويل الأجل، ونفّذت الشركة أكثر من 70 مليون معاملة مواقف خلال النصف الأول من عام 2025 وحده. ويعكس حجم منصة الشركة في مواكبة النمو العمراني المتسارع لدبي واتجاهها المتصاعد نحو منظومات تنقل رقمية بالكامل.
وبدورها شركة سيكيور باركنغ، التي تمتلك أكثر من 20 عاماً من الخبرة التشغيلية في الإمارات، ستوفّر معرفة عميقة بالسوق المحلي، إلى جانب خبرتها العالمية في الجيل الجديد من البنية التحتية للمواقف من دون حواجز. وتجمع هذه الشراكة بين حجم عمليات باركن، والتكامل التنظيمي، وقدرات المنصات الرقمية، وبين الخبرة التشغيلية الدولية ل «سيكيور باركنغ»، ما يضع الشركتين في طليعة التحول في قطاع التنقل الذكي بالمنطقة.
وتمثل شراكة باركن وسيكيور باركنغ في «سيتي ووك» خطوة استراتيجية محورية في مسيرة باركن نحو بنية تحتية رقمية بالكامل، خالية من الحواجز. ويستبدل نظام البوابات التقليدية بتقنية متقدمة للتعرف على المركبات ونظام دفع عن بُعد، ما يلغي نقاط الاختناق ويتيح وصولاً أكثر سلاسة إلى المواقف.
وستوفّر منصة باركن لأصحاب المركبات تأكيدات فورية، وتعرفة واضحة، وإشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة، إضافة إلى فترة سماح منظمة لإتمام الدفع. ويُظهر نموذج «سيتي ووك» قدرة باركن على نشر حلول تقنية قابلة للتوسع تُحسّن انسيابية الحركة المرورية، وتعزّز تجربة المتعاملين، وتحافظ على الشفافية الكاملة والامتثال التنظيمي وسط البيئات الحضرية الكثيفة.

