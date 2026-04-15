«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع كازاخستان بمجال الطاقة المتجددة

15 ابريل 2026 17:51


دبي (الاتحاد)
بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مع ألماز تاسبولات، القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية سبل تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والمبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان -خلال لقاء جمعهما وشهد عرضاً للتجارب الرائدة للهيئة في مجالات الطاقة النظيفة، الكفاءة التشغيلية، والابتكار- فرص الاستثمار والمشاريع وتبادل الخبرات، بما يدعم العلاقات الاقتصادية المتطورة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الدعم المؤسسي والموارد البشرية.
وأكد معالي الطاير أهمية تعزيز التعاون البنّاء بين الهيئة والجهات المعنية في كازاخستان، معرباً عن استعداد الهيئة لمشاركة خبراتها واستكشاف فرص التعاون مع كازاخستان، التي تمتلك إمكانات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتطرق إلى أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة والبرامج المتكاملة الهادفة إلى تنويع مزيج الطاقة في دبي، وعلى رأسها مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، والتي تستهدف توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050 على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الأكبر من نوعه في موقع واحد على مستوى العالم.
من جانبه، أعرب ألماز تاسبولات عن حرص بلاده على تعزيز شراكتها مع هيئة كهرباء ومياه دبي.

