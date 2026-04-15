39.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت أسواق الأسهم المحلية ارتفاعاتها لليوم الثاني على التوالي مع بدء عودة تدفقات سيولة مؤسسية لاقتناص الأسهم وشرائها عند مستوياتها المنخفضة الحالية، توقُّعاً لتحقيقها ارتفاعات كبيرة في الأيام المقبلة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.

ونجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في الإغلاق على ارتفاع بنسبة %0.53 ليضيف 52.31 نقطة إلى مكاسبه ويغلق عند مستوى 9892.31 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة تقارب %2.56، وبنحو 146.81 نقطة عند 5866.31 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المُدرجة في سوق دبي المالي بنحو 20.34 مليار درهم لتصل إلى 968.78 مليار درهم، في حين ربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 19.07 مليار درهم لتسجل 2.860 تريليون درهم، ولتبلغ المكاسب السوقية الإجمالية خلال اليوم نحو 39.41 مليار درهم، بدعم رئيس من ارتفاعات ملحوظة لغالبية الأسهم في كلا السوقين.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 3.11 مليار درهم، بعد تداول 914.5 مليون سهم خلال 59 ألفاً و398 صفقة.



سوق أبوظبي

بلغت قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.61 مليار درهم، شملت ما يزيد على 485 مليون سهم عبر 34355 صفقة. وسجّلت 62 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما تراجعت أسعار 24 شركة، وحافظت 40 شركة على مستوياتها السابقة من دون تغيير.

وتصدّر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 251.33 مليون درهم، تلاه سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 163.32 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 141.4 مليون درهم.

وجاء سهم «عنان الاستثمار» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 88.31 مليون سهم، وتلاه سهم «بنك الاستثمار» بتداول 46.27 مليون سهم، ثم «الدار» بتداول 29.48 مليون سهم. وتصدّرت قائمة الأسهم المرتفعة «إيبيكس للاستثمار» بنسبة 6% إلى 3.5 درهم، و«إن أم دي سي جروب» بنسبة 5.44% إلى 19.38 درهم، «غذاء القابضة» بنسبة 5.42% إلى 12.04 درهم، و«إنفيكتوس للاستثمار» بنسبة 4.81% إلى 1.74 درهم، و«عنان للاستثمار» بنسبة 4.71% إلى 1.11 درهم. كما ارتفعت أسهم نشطة مثل «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 1.07% إلى 13.18 درهم، «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.22% إلى 23.08 درهم، فيما ارتفع سهم «الدار» بنسبة 0.59% إلى 8.45 درهم، و«ألفا ظبي القابضة» بنسبة 2.08% إلى 7.35 درهم.



سوق دبي المالي

بلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 1.5 مليار درهم، بعد التعامل على 429.43 مليون سهم، من خلال تنفيذ 25043 صفقة، وشهد السوق ارتفاع أسهم 42 شركة، مقابل انخفاض أسهم 9 شركات وثبات أسهم 4 شركات أخرى.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من «إعمار العقارية» بنسبة 3.16% إلى 12.38 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 1.46% إلى 15.22 درهم، و«طلبات» بنسبة 3% إلى 0.837 درهم، وأيضاً «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.53% إلى 30.76 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.9% إلى 7.5 درهم، و«شعاع كابيتال» بنسبة 6.53% إلى 0.212 درهم، و«دريك آند سكل» بنسبة 1.32% إلى 0.23 درهم. كما ارتفعت أسهم «الخليج للملاحة القابضة» بنسبة 15% إلى 2.07 درهم، و«دبي الإسلامية للتأمين» بنسبة 14.92% إلى 0.385 درهم، و«الإسلامية العربية للتأمين» بنسبة 7.54% إلى 0.57 درهم.



3 صفقات

شهدت أسواق الأسهم المحلية، أمس، تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم 3 شركات، شملت 40.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 67.12 مليون درهم. وتم تنفيذ صفقة كبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على سهم أوراسكوم كونستراكشون، تم خلالها تداول 400 ألف سهم بسعر 36.1 درهم للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 14.44 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي تم تنفيذ صفقتين، الأولى على 21.8 مليون سهم من أسهم الخليج للملاحة، بقيمة 39 مليون درهم، وبسعر 1.79 درهم للسهم الواحد، كما تمّت صفقة على الاتحاد العقارية، جرى خلالها تداول 18 مليون سهم بسعر 0.76 درهم للسهم وبقيمة إجمالية 13.68 مليون درهم.