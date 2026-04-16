الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«أدنوك للغاز»: استعادة إمدادات مجمع حبشان إلى حد كبير

16 ابريل 2026 15:40

فاطمة النعيمي: قوة الميزانية العمومية وانضباط إدارة رأس المال يدعم مرونة الشركة


حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استكملت شركة أدنوك للغاز، الإفصاح الصادر لإدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، بتاريخ 23 مارس 2026 بشأن اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز، إضافة إلى بيان مكتب أبوظبي الإعلامي الصادر في 8 أبريل 2026، حيث قالت في إفصاح صادر أمس إلى قسم الإفصاح والامتثال والرقابة والعمليات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه حدث هجوم صباح يوم 8 أبريل على مجمع حبشان التابع لها، وقد قامت الشركة بإيقاف العمليات في المجمع بشكل مؤقت أثناء السيطرة على الحرائق. وأكدت أنه بفضل الطاقة الاحتياطية التي توفرها الشركة ضمن شبكة إمداد الغاز ودولة الإمارات، تمكّنت الشركة من الاستجابة للحادث بكفاءة. وأشارت إلى أنه في إطار إدارة استعادة الإمدادات، تواصل الشركة التواصل مع جميع العملاء على أساس كل حالة على حدة، مع استعادة الإمدادات إلى حدٍّ كبير، مشددة على أن الشركة تواصل تقييم المنطقة المتضررة، وتبذل جهوداً متأنية لتحديد حجم التأثير وتقدير تكاليف الأضرار التي لحقت بالمرافق ذات الصلة. وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: «قلوبنا مع الزملاء المصابين، ونتمنى لهم الشفاء العاجل والتام، وتظل سلامة وأمن ورفاه كوادرنا على رأس أولوياتنا. كما نؤكد التزامنا المستمر بتحقيق وزيادة القيمة للمساهمين، مستندين بذلك إلى قوة ميزانيتنا العمومية وانضباطنا في إدارة رأس المال مما يدعم مرونة الشركة».

أدنوك للغاز
أدنوك
