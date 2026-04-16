الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

97.2% نسبة الاستجابة لشكاوى حماية المستهلك في «اقتصادية عجمان» خلال الربع الأول

«اقتصادية عجمان»
16 ابريل 2026 16:54

 
عجمان (الاتحاد)
سجّلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أداء لافتاً في نسبة الاستجابة للشكاوى حماية المستهلك ضمن الوقت المحدد والبلاغات الواردة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت نسبة الاستجابة 97.2% من إجمالي الطلبات والبالغة 3375 طلباً، ما يؤكد كفاءة وقدرة تشغيلية عالية في التعامل مع شكاوى وبلاغات الجمهور.
وأظهر مؤشر الأداء في الربع الأول استقبال الدائرة 3008 شكاوى ضمن قطاع حماية المستهلك، و367 بلاغاً رقابياً، ما يعكس حجم التفاعل الكبير من قبل المتعاملين وثقتهم في قنوات التواصل المعتمدة.
وأكدت الدائرة حرصها على توفير أفضل القنوات لتقديم خدمات متكاملة لمعالجة شكاوى وبلاغات المتعاملين، مرتكزة على كفاءات مؤهلة للتعامل الفوري مع مختلف الحالات الواردة، بما يعزز جودة الحياة وسعادة المجتمع.
وأوضحت أن هذا الأداء يجسّد التزام الدائرة بتبني أفضل الممارسات في التعامل مع الشكاوى، من خلال منظومة عمل متكاملة تعتمد على التحول الرقمي وسرعة الاستجابة ودقة المتابعة، بما يسهم في ترسيخ ثقة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©