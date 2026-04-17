الذهب يتجه لمكاسب للأسبوع الرابع

استقر سعر الذهب إلى حد كبير اليوم الجمعة ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع ​الرابع على التوالي.

وزاد الذهب في المعاملات ​الفورية ‌0.1 بالمئة إلى 4794.47 ⁠دولار للأوقية بحلول الساعة 0053 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو واحد في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت ‌العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ‌يونيو 0.2 بالمئة إلى 4816.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 78.76 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 2091.45 دولار، وصعد ​البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1555 دولاراً.