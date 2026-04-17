الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

الذهب يتجه لمكاسب للأسبوع الرابع

17 ابريل 2026 08:44

استقر سعر الذهب إلى حد كبير اليوم الجمعة ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع ​الرابع على التوالي.
وزاد الذهب في المعاملات ​الفورية ‌0.1 بالمئة إلى 4794.47 ⁠دولار للأوقية بحلول الساعة 0053 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو واحد في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
وصعدت ‌العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ‌يونيو 0.2 بالمئة إلى 4816.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 78.76 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 2091.45 دولار، وصعد ​البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1555 دولاراً.

المصدر: وكالات
