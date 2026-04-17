"دبي الجنوب" تطلق حزمة حوافز جديدة لدعم استمرارية الأعمال وتعزيز الزخم الاقتصادي

أطلقت "دبي الجنوب"، مجموعة جديدة من الحوافز الموجهة للشركات العاملة ضمن منطقتها الحرة، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم مجتمع الأعمال والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي.

وتأتي المبادرة انسجاماً مع جهود مجلس المناطق الحرة في دبي الرامية إلى تعزيز تنافسية ومرونة بيئة المناطق الحرة في الإمارة، من خلال تقديم حلول عملية تسهم في تسهيل استمرارية الأعمال وتخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات.

وتشمل الحوافز دعماً لعمليات تأسيس الشركات الجديدة، وتسهيل تجديد التراخيص بالإضافة إلى إعفاءات من غرامات التأخير المرتبطة بتجديد الرخص.

وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، إن "دبي الجنوب" تواصل العمل على دعم الشركات العاملة فيها من خلال إطلاق مبادرات تسهم في تسهيل النمو واستمرارية العمليات، وتأتي هذه الحوافز استكمالاً لجهودها المستمرة لتعزيز منظومتها المتكاملة، بما في ذلك حزمة التسهيلات التي تم إطلاقها مؤخراً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس مع رؤية قيادتنا الرشيدة والتوجهات الاقتصادية لدولة الإمارات.

وتواصل دبي الجنوب استقطاب قاعدة متنوعة من الشركات الإقليمية والعالمية، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي، وبنيتها التحتية المتكاملة، وبيئتها التشغيلية السلسة التي تدعم نمو الأعمال على المدى الطويل.