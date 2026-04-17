اقتصاد

«صندوق أوبك» يدعم سانت فنسنت وجزر غرينادين بـ20 مليون دولار لدعم إدارة الكوارث

«صندوق أوبك» يدعم سانت فنسنت وجزر غرينادين بـ20 مليون دولار لدعم إدارة الكوارث
17 ابريل 2026 15:08

وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية على تقديم قرض بقيمة 20 مليون دولار لدعم برنامج إدارة مخاطر الكوارث في دولة سانت فنسنت وجزر غرينادين، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال التأهب لمواجهة الكوارث والاستجابة لها والتخفيف من آثارها.

وأفاد البيان، الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، بأن البرنامج يمثل أولوية قصوى للدولة الجزرية التي تقع في البحر الكاريبي، مشيرا إلى أن الجزيرة تقع في طليعة المتضررين من تداعيات مشكلة تغير المناخ. وأوضح أن البرنامج يدعم صون الموارد الطبيعية وإدارتها، مما يُسهم في حماية الأصول البيئية التي تُعيل السكان والاقتصاد على حد سواء، ويتماشى مع الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لحكومة دولة سانت فنسنت وجزر غرينادين.

المصدر: وام
