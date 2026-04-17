الإمارات تعزز زخم مشاريع تطوير البنية التحتية خلال 2026



جسدت مشاريع تطوير البنية التحتية التي أطلقتها الإمارات خلال عام 2026 رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز المسيرة التنموية في مختلف المجالات، والارتقاء بمستوى جودة الحياة لجميع سكان الدولة.

ومن الطاقة والمياه إلى النقل والطرق، ومن المشاريع الاقتصادية إلى التطوير الحضري، تظهر الإمارات نموذجاً رائداً في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال، بما يعكس التزامها بتطبيق أحدث التقنيات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وشهد قطاع الطاقة والمياه خطوات نوعية خلال العام، أبرزها بدء وزارة الطاقة والبنية التحتية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، انطلاقاً من مستشفى عبدالله بن عمران في رأس الخيمة، لتشمل 60 مبنى حكومياً باستثمارات 120 مليون درهم.

وتمثل هذه المبادرة جزءاً من خطة شاملة تشمل المرحلة الثانية لتغطية 360 مبنىً حكومياً، بتكلفة مليار درهم، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز استدامة الموارد وتحقيق وفورات طويلة الأمد.

وفي ذات السياق، تسلمت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» عروضاً متعددة لتطوير محطة النوف 1 المستقلة بطاقة إنتاجية 3.3 جيجاوات، والتي تعد الأكبر من نوعها في الدولة.

وتقع المحطة ضمن مجمع النوف الجديد، أحدث موقع استراتيجي لشركة مياه وكهرباء الإمارات مخصص لقطاع الطاقة في أبوظبي، حيث يمتاز هذا الموقع الساحلي بقدرته على استيعاب أحدث تقنيات توليد الكهرباء، وتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون.

بدورها وقعت حكومة رأس الخيمة، اتفاقية طويلة الأجل لمعالجة مياه الصرف الصحي مع تحالف شركات يضم كلا من «الاتحاد للماء والكهرباء»، و«طاقة لحلول المياه»، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، و«سور الدولية لخدمات المياه»، تغطي إنشاء محطة رأس الخيمة لمعالجة مياه الصرف الصحي بقدرة 60 ألف متر مكعب يومياً، والتي يتوقع أن توفر خدماتها لقرابة 300 ألف نسمة عند اكتمالها.

وكشفت دبي عن مشاريع لتطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في منطقة القوز الإبداعية بتكلفة 250 مليون درهم، ضمن خطة شاملة تصل إلى 500 مليون درهم، كما أعلنت عن ترسية خمسة عقود مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في الإمارة، وبتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم والتي ستخدم مساحة 30 منطقة حيوية على امتداد 430 مليون متر مربع، يقدر عدد سكانها 3 ملايين نسمة بحلول 2040.

وأنجزت بلدية دبي 36% من مشروع تطوير البنية التحتية لمنظومة تصريف مياه الأمطار في منطقة ديرة والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 500 مليون درهم ويخدم 13 منطقة حيوية بمساحة 4700 هكتار من خلال تطوير شبكات مياه الأمطار بطول 60 كيلو متراً مع مخطط زمني لإنجازه بنهاية عام 2027.

من جهتها، نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع تعزيز إمدادات المياه في كلباء، وزادت القدرة التوزيعية من 6 إلى 9 ملايين جالون يومياً، كما ربطت جميع محطات التحلية وخطوط النقل وشبكات التوزيع ضمن منظومة تشغيلية موحدة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستجابة السريعة لحاجات السكان.

وعكست مشاريع الطرق والمواصلات حرص الدولة على تطوير شبكة نقل حديثة وفعّالة، ففي دبي نفذت هيئة الطرق والمواصلات 726 مظلة حديثة لركاب الحافلات العامة، وتطوير مناطق الانتظار بمحطات النقل البحري لتسهيل حركة الملايين من الركاب سنوياً، كما تم إنشاء ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات بطاقة استيعابية 490 مركبة ثقيلة، مع تطبيق معايير السلامة العالمية.

وأرست الهيئة عقد المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع حصة بطول 3 كيلومترات، والذي يتضمن تطوير 3 تقاطعات رئيسة، عبر تنفيذ جسور بطول 8835 متراً ونفق بطول 480 متراً، وتطوير مداخل ومخارج عدد من الشوارع، حيث يخدم المشروع 10 مناطق سكنية وتطويرية، ويقدر عدد المستفيدين منه، بنحو 650 ألف نسمة.

وأنجزت دائرة بلدية أم القيوين المرحلة الأولى من مشروع شبكة الطرق الداخلية في الإمارة، بطول إجمالي بلغ 30.74 كيلومتر، فيما شهدت إمارة عجمان افتتاح مشروع تطوير شارع التلة بطول 3.2 كم، متضمناً جسراً بطول 800 متر على شارع الشيخ محمد بن زايد، وجسر الحميدية بطول 1100 متر على شارع الشيخ زايد بعجمان.

وتواصلت في الإمارات المشاريع العقارية والحضرية التي تعبر عن الطموح الإماراتي نحو مدن متكاملة ومستدامة، ففي الشارقة، بدأت أعمال مشروع «أرض المعارض والمؤتمرات» لاستضافة معرض الشارقة الدولي للكتاب في 2027 بتكلفة 500 مليون درهم، فيما أعلنت دبي عن إطلاق مشاريع توسعية في واحة دبي للسيليكون باستثمارات 12.8 مليار درهم، إضافة إلى توسعة مركز دبي المالي العالمي بمساحة طابقية 17.7 مليون قدم مربعة، بقيمة 100 مليار درهم، كما شهدت الإمارة إطلاق مشروع «واحة الليان» الترفيهي والبيئي، لتعزيز جودة الحياة والسياحة البيئية.

وفي عجمان، افتتح مشروع «بوابة مصفوت» لتعزيز جودة الحياة والارتقاء بالخدمات في المناطق الجبلية، وربط المعالم المحلية بمسارات مشي جبلية آمنة ومتكاملة.

وشهدت المناطق الاقتصادية جذب استثمارات نوعية، حيث أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية عن استقطاب 5 مشاريع صناعية ولوجستية في أبوظبي والعين باستثمارات 147 مليون درهم، توفّر 500 فرصة عمل جديدة، فيما شهدت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وضع حجر الأساس لمنشأة تخزين جديدة لشركة «إندو» بمساحة 5,839 م² وبطاقة استيعابية متوقعة تبلغ 12,000 متر مكعب.