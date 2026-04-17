الاتحاد للطيران تكشف عن ست وجهات جديدة في أفريقيا



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران، عن إضافة وجهات جديدة من أبوظبي إلى أريتريا، غانا، نيجيريا وزمبابوي، ووجهتين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتعكس الخدمات الجديدة الاستثمار في الأسواق ذات النمو القوي، ما يدعم الطلب المتزايد على الاتصال في مجالات التجارة والشحن والنقل.

وترتكز الخطوة الجديدة على توسع الاتحاد للطيران في الصين، والذي أُعلن عنه مؤخراً، بما في ذلك زيادة عدد الرحلات وتعميق الشراكة مع خطوط طيران شرق الصين، ما يسهم في جعل أبوظبي بوابة رئيسة بين أفريقيا والهند وآسيا، ويتيح حركة أكثر كفاءة للبضائع والاستثمارات والأفراد بين اثنتين من أسرع المناطق نمواً في العالم.

كما يتماشى ذلك مع تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وأفريقيا، مع ازدياد حجم التجارة والاستثمار والشراكات التجارية في قطاعات تشمل الطاقة والبنية التحتية والتعدين والخدمات اللوجستية.

وتواصل أبوظبي تعزيز دورها في تيسير هذه التدفقات، ودعم تعزيز التعاون الاقتصادي بين المنطقتين.

وفي الوقت نفسه، تكمّل هذه الوجهات الجديدة الشراكة الاستراتيجية لشركة الاتحاد للطيران مع الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحتفل هذا الشهر بمرور 80 عاماً على بدء عملياتها التشغيلية، مما يعزز الربط في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، إن أفريقيا تُعدّ خطوة طبيعية ومهمة في استراتيجية شبكة الاتحاد، وتشهد هذه الأسواق نمواً قوياً مدفوعاً بالتجارة والاستثمار والنمو السكاني، ويتمثل دورنا في توفير الربط الجوي الذي يُسهّل هذا النمو.

وأشار إلى أن الطلب على خدمات النقل الجوي في الأسواق الأفريقية الرئيسة يتجاوز العرض الحالي، لا سيما في قطاعي الشحن والتجارة، ويُعد هذا التوسع استجابة مباشرة لهذه الفرصة الهيكلية.

وتابع: وعندما نوسّع شبكتنا في أفريقيا إلى جانب خدماتنا إلى الصين، فإننا نقدّم ممراً أكثر فعالية يصل بين أفريقيا، والشرق الأوسط وآسيا عبر أبوظبي.

ويُعدّ هذا التوسع بالغ الأهمية لقطاعاتٍ مختلفة مثل التصنيع والزراعة والصناعات الدوائية والبنية التحتية، حيث تُشكّل السرعة والموثوقية والوصول المباشر إلى الأسواق عوامل حاسمة.