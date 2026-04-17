«أدنوك للغاز»: 2.75 مليار درهم تدفقات استثمارية منذ الإدراج في مؤشرات «مورغان» و«فوتسي»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

كشفت شركة «أدنوك للغاز» عن تحقيق تدفقات من صناديق الاستثمار بقيمة 750 مليون دولار (2.75 مليار درهم) بعد الادراج في مؤشرات «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة» (MSCI)، ومؤشر «فوتسي للأسواق الناشئة (FTSE)، مؤكدة خلال التقرير المتكامل للشركة، أن سياسة توزيع الأرباح تتضمن إجمالي توزيعات أرباح للفترة من 2025 – 2030 بقيمة 24.4 مليار دولار (89.7 مليار درهم).

وأعلنت «أدنوك للغاز» مؤخرا موافقة المساهمين على جميع بنود جدول الأعمال خلال اجتماع جمعيتها العمومية السنوي، بما في ذلك توزيعات أرباح قياسية لعام 2025 بقيمة 13.162 مليار درهم، إضافة إلى توزيع أرباح نهائية قدرها 3.291 مليار درهم، من المقرر صرفها في شهر مايو.



آفاق النمو المستقبلي

أفاد التقرير المتكامل لشركة «أدنوك للغاز» عن عام 2025 الصادر بعنوان «المرونة، النمو، التكنولوجيا، إزالة الكربون» بأن آفاق وتوقعات النمو المستقبلي للفترة (2026-2029) تستند إلى استراتيجية ترتكز على زيادة أحجام الإنتاج بوصفها الرافعة الرئيسة لتحقيق نمو مطرد في الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك حتى عام 2029. وتوقع التقرير ارتفاع أحجام المبيعات بدعم من محفظة مشاريع النمو المعتمدة وتحسينات السعة في قاعدة الأصول.

وأشار التقرير إلى أن المشاريع الرئيسة بما فيها مشروع «ميرام» ومشروع «الرويس للغاز الطبيعي المسال» اسهاماً فاعلاً من خلال إضافات تدريجية في السعة الإنتاجية تمكن الشركة من تلبية الطلب المحلي والدولي المتنامي.

وأضاف أنه في الوقت ذاته يحقق مشروع تطوير الغاز الغني (المرحلة الأولى)، مكاسب ملموسة في إزالة الاختناقات ضمن المنظومة التشغيلية ما يرفع معدلات الاستخدام ويحسن الإنتاجية في كفاءة البنية التحتية القائمة، معلناً أن «أدنوك للغاز» تنفذ استراتيجية واضحة ومنضبطة لتحقيق زيادة تتجاوز 40% في الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول عام 2029 مقارنة بعام 2023 وذلك بالاعتماد على عوامل نمو واضحة ومنخفضة المخاطر حيث شهدت الأرباح بالفعل نمواً بنحو 13% منذ الطرح العام الأولي وحتى عام 2025.

ووفقاً للتقرير فإن مشاريع تطوير الغاز الغني (المرحلتان الثانية والثالثة) ومشروع الغطاء الغازي في حقل (باب) تتيح فرصاً إضافية لتعزيز آفاق النمو. وأوضح التقرير أن هدف الأرباح المعدلة لعام 2029 يظل قابلاً للتحقق عند سعر نفط مفترض يبلغ نحو 70 دولاراً للبرميل.

وفيما يخص استثمار فرص النمو الجوهرية، قال تقرير«أدنوك للغاز» إن محفظة مشاريع النمو الجوهرية الُمحَدّثة في «أدنوك للغاز» تحتل مكانة محورية في تحقيق توسعة السعة الإنتاجية وتحسين مزيج المنتجات على المدى المتوسط.

وذكر أن «أدنوك للغاز» تنّفذ استراتيجية استثمارية منضبطة وموّجهة نحو القيمة لدعم النمو طويل الأجل والقدرة التشغيلية المستدامة وتوليد تدفقات نقدية مستقرة، كاشفاً أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة، التزمت الشركة بتخصيص ما يقارب 20 مليار دولار من النفقات الرأسمالية بما يتوافق مع برنامج الاستثمار الأوسع لـ«مجموعة أدنوك».

ويحدد التقرير المتكامل لشركة «أدنوك للغاز» عن عام 2025، عدداً من مقومات الاستثمار حيث تمتلك «أدنوك للغاز» ركائز تشغيلية ومالية ثابتة ومحفظة أصول متنوعة ومرنة.

وأشار التقرير إلى أن مرونة الأداء المالي تتجلى عبر ارتفاع القيمة السوقية إلى 74 مليار دولار، بنمو قدره 50% منذ الاكتتاب العام، كما تُعد الشركة أكبر شركة موزعّة للأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 3.58 مليار دولار، مع تحقيق زيادة بنسبة 17% في صافي الدخل لعام 2025 مقارنة بعام 2023.



تعزيز القيمة

عن عوامل تعزيز وزيادة القيمة للمستثمرين، أكد التقرير أن أولها توافر أسواق داعمة للنمو حيث ينمو الطلب المحلي بمعدل سنوي مركب يتراوح بين 4% و5% حتى عام 2030، مع توقعات بنمو الطلب الآسيوي على الغاز بمقدار 1.5 ضعف حتى عام 2030، ونمو الطلب العالمي المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي بنسبة تتجاوز 13% بحلول عام 2030.

وقال التقرير أن النمو الملموس والواضح المعالم يأتي في ظل خطة مصروفات رأسمالية بقيمة 20 مليار دولار حتى عام 2029، ومشروع لتوسعة الطاقة الإنتاجية للغاز والسوائل بنسبة 30% للفترة (2023-2029)، بالإضافة إلى مشاريع قيد الإنشاء والتشغيل تشمل مشروع توسعة وتطوير الغاز المتكامل، مشروع تطوير الغاز الغني، مشروع «ميرام»، ومشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.