البنك الدولي يطلق استراتيجية لمساعدة الدول الصغيرة على مواجهة التحديات

كشف البنك الدولي عن استراتيجية جديدة تهدف إلى مساعدة الدول الجزرية الصغيرة والدول الصغيرة الأخرى على مواجهة التحديات التي تواجهها دون غيرها، مثل العزلة الجغرافية والتعرض للصدمات وضيق القاعدة الاقتصادية، وذلك من خلال التركيز بشكل قوي على فرص العمل.
وناقش رئيس البنك الدولي أجاي بانجا هذه المبادرة في اجتماع مغلق ضم وزراء ومحافظي البنوك المركزية من 50 دولة صغيرة، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وستركز المبادرة على مجالات مثل الصحة والحصول على الطاقة بأسعار معقولة والبنية التحتية المتينة والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، إذ يرى مسؤولو البنك أن هناك فرصا أكبر لتعزيز النمو والأعمال التجارية وخلق فرص عمل أكثر وأفضل.